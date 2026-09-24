Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte; William Gallas: Zinédine Zidane varázsló!

SZ. M.SZ. M.
2026.09.24. 23:28
Címkék
NS-ajánló William Gallas Marco Rossi

A Nemzeti Sport
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Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte! Ukrajna ellen kezdi Nemzetek Ligája-szereplését a magyar válogatott, Marco Rossi szövetségi kapitánynak Varga Barnabás és Sallai Roland pótlására is megoldást kell találnia. Borbola Bence írása

Kilenc újonccal és új játékrendszerrel készül az U21-es válogatott. Németh Antal szövetségi edző lapunknak elmondta, az eredményesség mellett a játékosok A-válogatottba vezető útja is meghatározó szempont a fiatal futballistáknál. Borsos László beszámolója

William Gallas: Zinédine Zidane varázsló! Igazán jól ismeri a Magyarországon élő, a ZTE FC utánpótlásánál dolgozó William Gallas a francia válogatott új szövetségi kapitányát, Zinédine Zidane-t, hogy mást ne említsünk, együtt játszottak a 2006-ban világbajnoki ezüstérmet szerző nemzeti csapatban. Judi Ádám interjúja

A Falco az esélyes a férfi kosárlabda NB I kiegyenlített mezőnyében. A címvédő felfelé lóg ki, de ez nem garancia a sikerére, veszélyes lehet a végső győzelmére a Paks és a Szolnok is, ha jól összeállnak új edzőjük irányításával. Győri Ferenc beharangozója

Nagy Péter: A négy közé jutásért is óriási csata lesz. Nyolc év után nyert újra trófeát tavasszal idehaza a Békéscsaba. A Magyar Kupa-címvédő és bajnoki bronzérmes várhatóan az új idényben is meghatározó csapat lesz. A szakembert Karádi Zoltán kérdezte

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NS-ajánló William Gallas Marco Rossi
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