NL-rajt új kapitányokkal és egy jelentős változással, ami a magyar válogatottat is érintheti

AZ A-LIGA AZ ÚJ KAPITÁNYOK MIATT LEHET IGAZÁN ÉRDEKES

A Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásának érdekessége futballszakmai szempontból elsősorban az új szövetségi kapitányok bemutatkozása lesz. Az A-liga tíz legmagasabban rangsorolt válogatottja (a legutóbbi Nemzetek Ligája-szereplés alapján) közül hét csapat is új kapitánnyal kezdi meg a sorozatot, csak a spanyolok, a dánok és a szerbek nem váltottak idén (a szerbeknél tavaly novemberben volt váltás). Ráadásul a franciákat, a németeket, a portugálokat és a hollandokat is olyan edző készíti fel mostantól, aki klubszinten már ért el sikereket, de kapitányként korábban még nem dolgozott.

A szakma és szurkolók is érdeklődve várják, mire lesz képes a francia válogatott élén az edzőként eddig csak a Real Madridnál dolgozó, de a királyiakkal háromszor Bajnokok Ligáját nyerő Zinédine Zidane, miként változtatja meg a németek játékát a Liverpoollal BL-győztes Jürgen Klopp. Mire megy a portugál válogatott a három különböző kontinensen összesen hat bajnoki címet és egy Libertadores-kupa-győzelmet számláló, de már 72 éves új kapitánnyal, Jorge Jesussal. Aztán legalább ennyire érdekes kérdés, hogyan boldogul majd Hollandiában a klubedzőként az FC Barcelonával és a katari Al-Szadd SC-vel is bajnok Xavi és persze az is, hogyan kezdődik Olaszországban Roberto Mancini második kapitányi megbízatása.

A Nemzetek Ligája csoportbeosztása

ZIDANE NEHÉZ ÖRÖKSÉGET VESZ ÁT, NAGY KIHÍVÁS ELŐTT MANCINI, XAVI ÉS KLOPP

Az A-liga 1. csoportjában a négy csapatból háromnál is a Nemzetek Ligája 1. fordulójában mutatkozik be az új szövetségi kapitány. A franciáknál Zidane kimondottan nehéz örökséget vesz a nyakába, hiszen a játékosként 1998-ben vele együtt vb-t nyerő Didier Deschamps 14 év után távozott a posztjáról, és vele 2018-ban világbajnok lett a csapat, 2021-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert, viszont volt elveszített vb- és Eb-döntője (2022, 2016). Az idei világbajnokságon pedig csak a 4. lett Franciaország, amit a jó rajt és a PSG BL-győzelmei után egyértelműen csalódásként éltek meg a franciák. Zidane számára az igazán nagy kihívás Spanyolország legyőzése lehet majd a Nemzetek Ligája későbbi szakaszában, mert az előző három sorozatban, tehát a vb-n, előtte az NL-ben és a 2024-es Eb-n is a spanyolok állították meg a franciákat az egyenes kieséses szakaszban. Az edzősködést öt év szünet után újrakezdő Zidane első kerete alapján azt mondhatjuk, a kulcsemberek ugyanazok a játékosok lehetnek, akik elődjénél is voltak, de öt újonc is szerepel a névsorban (Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha és Estéban Lepaul), akik hosszú távon akár már egy új csapat alapjait is jelenthetik.

Az 1. csoport nagy visszatérője az olaszok 61 éves szövetségi kapitánya, Roberto Mancini, aki 2018 és 2023 között már eltöltött egy időszakot hazája válogatottjának élén, amely során Európa-bajnokságot nyert a csapattal, volt egy 37 meccses veretlenségi sorozata és kétszer lett 3. a csapattal a Nemzetek Ligájában. Ugyanakkor 2022-ben vele sem tudott kijutni Olaszország a világbajokságra, ahogy elődjével, Gian Piero Venturával és legutóbb Gennaro Gattusóval is lemaradt a vb-szereplésről az olasz válogatott. Nagy kérdés, Mancininek sikerül-e megtalálnia azokat a fiatalokat, akik a sikeres jövőt jelenthetik az olasz válogatott számára, mindenesetre a jelenlegi, szűkös merítési lehetőségekről sokat elárul, hogy Mancini egyik újonca az a Mohamed Alí Zoma, aki jelenleg a német másodosztályban szerepel (Nürnbergben)…

Az 1. csoport csapatai közül Belgiumnál is új a szövetségi kapitány, miután a francia Rudi Garcia a világbajnokság után távozott. A 49 éves Mark van Bommelnek a belga válogatott a negyedik csapata, amelyiket szakvezetőként irányíthat a PSV, a Wolfsburg és a Royal Antwerp után. Utóbbival 2023-ban mindent megnyert Belgiumban, amit meg lehetett, hiszen bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett. Viszont 2024 óta nem dolgozott edzőként, most pedig rögtön egy generációváltás kellős közepére csöppent a belga válogatottnál, melynek történetében ő lesz a második holland szakvezető. A belgáknak még a biztosan A-ligában maradást jelentő 2. hely megszerzése sem ígérkezik könnyed ujjgyakorlatnak, hiszen a franciák és az olaszok mellett a mindenkire veszélyes török válogatott is az 1. csoport tagja.

A 2. csoportban két olyan válogatottat találunk, melyet Európában a nyolc legerősebb csapat közé sorolhatunk, de a világbajnokságon még a nyolcaddöntőbe sem tudott bejutni: Németország Paraguayjal, Hollandia Marokkóval szemben maradt alul tizenegyespárbajban a csoportkör után. A tornát követően a hollandok és a németek is kapitányt váltottak. A hollandoknál a kapitányváltás egyúttal éles irányváltást is jelenthet. A Ronald Koemant követő spanyol Xavi személyében 49 év után neveztek ki újra külföldi trénert az oranje élére (legutóbb a legendás osztrák Ernst Happel irányította külföldiként a holland válogatottat 1977–1978-ban). Xavival négyéves, 2030-ig szóló szerződést kötött a szövetség és kimondva-kimondatlanul is azt várják tőle, hogy visszatérjen a csapat azokhoz az alapokhoz, ahhoz a látványos, kreatív, rövid passzokból kiinduló támadójátékhoz, ami egykoron jellemezte a holland válogatottat. Xavi már az első sajtótájékoztatón utalt erre, amikor elmondta, Barcelonában sokat tanult a holland iskoláról, aminek megfelelően labdabirtoklási fölényre épülő támadófutballt szeretne megvalósítani. Az volt az a kissé kínosra sikerült sajtótájékoztató, melyen Nigel de Jong technikai vezető beismerte, Xavi csak a harmadik opció volt a kapitányi posztra, miután Pep Guardiola és Arne Slot nem vállalta el a feladatot…

A legerősebb európai válogatottak közül – egyedüliként – a németek továbbra is csak hazai szövetségi kapitányt foglalkoztatnak. Az eddigi német kapitányok, kapitányi időszakuk (Forrás: Transfermarkt)

Xavi a német válogatott ellen mutatkozik be, melynek irányítását Jürgen Klopp vette át a világbajnokságon a csapatával leszerepelt Julian Nagelsmanntól. Klopp bevallottan edzői pályafutása utolsó akkordjának szánja a szövetségi kapitányi szerepvállalását és láthatóan komolyan gondolja, hogy új csapatot épít. Az első kerethirdetésekor ugyanis rekordot jelentő, 44 játékost hívott meg, és ketté osztotta a keretet. A keret első fele, 24 játékos Hollandia és Görögország ellen játszik a szeptemberi meccseken. A másik – a fennmaradó húsz játékosból és az első csoportból egyedüliként átvett Dahmen kapusból álló – keret október 1-jén hazai pályán Szerbia, október 4-én Görögország csapatával játszik. A szövetségi kapitány 16 olyan játékost hívott be, aki ott volt a nyári világbajnokságon, és szintén 16-an újoncok, a két keretbe nagyjából egyenlő arányban oszlanak el a vb-szereplők és az újoncok.

Jürgen Klopp ezt a két keretet hirdette ki a Nemzetek Ligája rajta előtt

AZ EDZŐ ÚJ, RONALDO ÉS MODRIC A RÉGI

Az A-liga 3. és 4. csoportjában két olyan válogatottat találunk a közvetlen európai élmezőnyből, melyeknél új kapitánnyal, új időszak kezdődhet. A 3. csoportban a világbajnok Spanyolországgal és a vb-3. Angliával szerepel egy négyesben a horvát válogatott, amely a vb-n még Zlatko Daliccsal jutott tovább a csoportjából, de a folytatásban a portugálok elleni vereség pontot tett a kilenc évig tartó, egy vb- és NL-ezüstérmet és vb-bronzot hozó Dalic-érára. Előttem az utódom jelszóval Slaven Bilic tért vissza a nyáron a horvát válogatott élére, aki 2006 és 2012 között már irányította Luka Modricékat, és most ismét együtt dolgozhat a 41 éves aranylabdás legendával, aki nem mondott le a válogatott szereplésről a vb után sem, és be is került a keretbe a Milan középpályása. A 3. csoportból egyébként a vb-n leszerepelt, egy ponttal csoportja 4. helyén végzett Csehország is kapitányt váltott a nyáron, a spanyolokkal 2024-ben olimpiát nyerő Santi Denia vette át Miroslay Koubek helyét.

A portugáloknál sok szempontból hasonló helyzet, mint a horvátoknál, hiszen a 41 éves aranylabdás legenda, Cristiano Ronaldo továbbra is a válogatott rendelkezésére áll, és a spanyolok elleni vb-nyolcaddöntős vereség után búcsúzó Roberto Martíneztől Jorge Jesus vette át a csapat irányítást, aki már dolgozott együtt Ronaldóval, éppen az előző idényben az Al-Naszrnál, együtt nyertek bajnokságot a szaúdi klubnál. Jesus egyébként 72 éves korára juthat el oda, hogy a közmondást meghazudtolva próféta legyen a saját hazájában. A Benficával nyert ugyan három bajnoki címet, de a legnagyobb sikerét külföldön érte el. A horvát és a portugál válogatott között azonban alapvető különbség, hogy míg déli szomszédunknál Modric egyfajta mentor lehet a csapatban a fiatalok számára, addig Portugáliában egyre többen támadják Ronaldót azzal, hogy a csapat hosszú távú fejlődésének a gátját jelentheti az ő játéka. Ez a Nemzetek Ligája-sorozat arra a kérdésre is választ adhat, mennyire tudja még segíteni Ronaldo a hazája válogatottját egy olyan kiegyensúlyozottnak tűnő csoportban, melyben Dánia, Norvégia és Wales is szerepel.

ÚT AZ EB-RE (a rendező országok közül kettő biztosan ott lesz a tornán, akkor is, ha a selejtezőkből nem jutna tovább)

A NEMZETEK LIGÁJA IGAZI TÉTJE – ALAPESETBEN NÉGY CSAPAT JUTHAT EB-SELEJTEZŐS KVÓTÁHOZ

Összeállításunk második felében pedig ejtsünk szót a Nemzetek Ligája ötödik kiírásának tétjére (túl azon, hogy ki nyeri meg az A-liga csapatai közül a sorozatot), ami főleg a B-, C- és D-liga csapatai számára lehet hangsúlyos. Először is azt kell leszögezni, hogy az előző két Európa-bajnoksághoz hasonlóan a 2028-as torna előtt is pótselejtezős helyeket lehet szerezni a Nemzetek Ligáján keresztül, de jóval kevesebb csapat kaphat erre lehetőséget, mint a legutóbbi két Európa-bajnokság előtt.

A 2020-as (végül 2021-ben megrendezett) torna előtt 16, négy éve 12 csapat vehetett részt Eb-pótselejtezőn a Nemzetek Ligája helyezésének köszönhetően. A most kezdődő sorozatból azonban alapesetben csak négy olyan csapat kaphat pótselejtezős lehetőséget, amely a saját ligájában csoportgyőztes lett és egyenes ágon nem tud kijutni az Eb-re. Tehát a legutóbbi két Eb-vel ellentétben most már csak NL-csoportgyőzteseknek van esélyük pótselejtezős kvótához jutni, összesen négy csapatnak.

Ez a szám abban az esetben nőhet, maximum kettővel, ha a 2028-as Eb négy házigazdája – Anglia, Írország, Skócia, Wales – közül nem lesz két olyan, amelyik egyenes ágon kijut az Eb-re. Az alapvetés ugyanis az, hogy a négy rendezőből kettő mindenképp részt vesz a tornán, akkor is, ha egyenes ágon nem jut ki.

A jövő márciusban kezdődő Eb-selejtezőn az 54 UEFA-tagországot (a felfüggesztett Oroszország nélkül) hat darab négyes és hat darab ötös csoportba sorolják be. A selejtezőben a házigazdák is részt vesznek, a csoportokból azonban az előző két Eb-vel ellentétben nem az első két helyezett jut ki automatikusan az Eb-re, hanem csak az első helyezett és a nyolc legjobb második helyezett. Négy második helyezett pedig pótselejtezőt játszik az NL-ből érkező csapatokkal, egy párharc lesz, oda-visszavágós alapon a győztes kijut az Eb-re. A pótselejtezők menete abban az esetben bonyolódik, ha nem lesz két olyan rendező, amelyik egyenes ágon kijut. Ha mondjuk az angolok kijutnak, de az írek, a skótok és a walesiek nem, akkor a három csapatból az Eb-selejtezőkön legjobban szerepelt csapat kap egy rendezői kvótát. Ebben az esetben viszont a pótselejtezőn már nem négy, hanem csak három kiadó hely szerezhető meg, ezért akkor már három ágat alakítanak ki, így viszont adott esetben több csapat kerülhet át az NL-ből az Eb-pótselejtezőbe.

Most még nem érdemes minden eshetőségen végig menni, de egy biztos: amennyiben a legutóbbi vb-selejtezősorozatban csak 3. helyen végzett magyar válogatott a jövőre kezdődő Eb-selejtezőn nem tud legalább egy helyet előre lépni, akkor csak a Nemzetek Ligáján keresztül marad esélye pótselejtezős helyre elérni, de ahhoz meg kell nyernünk a mostani csoportot Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország előtt. Csoportmásodikként ez esélytelennek tűnik, mert abban az esetben a C- és D-ligák csoportgyőztesei is előnyt élveznek.

Ráadásul van még egy tétje a Nemzetek Ligájának: a csoportkör után kialakuló NL-sorrend fogja ugyanis meghatározni az idén december 6-án, Belfastban sorra kerülő selejtezős sorsolás kalapbeosztását. Ezért is lenne nagyon fontos, hogy pénteken győzelemmel tudjunk rajtolni Ukrajna ellen és minél több ponttal tudják zárni Szoboszlai Dominikék a most kezdődő sorozatot.