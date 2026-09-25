Nemzeti Sportrádió

Torghelle szerint Szoboszlai játéka döntő lehet, Németh bízik a csoportgyőzelemben

2026.09.25. 08:43
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Dömötör CsabaSzoboszlai Dominik teljesítményén Ukrajna ellen is sok múlhat (Fotó: Dömötör Csaba)
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Németh Kriszián Juhász Roland magyar válogatott Torghelle Sándor Nemzetek Ligája
Négy sorsdöntő mérkőzés előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott, a tét a Nemzetek Ligája elitjébe való visszajutás, valamint az Európa-bajnoki selejtezős pozíció megalapozása. Az NSO Tv-nek három korábbi válogatott labdarúgó, Juhász Roland, Torghelle Sándor és Németh Krisztián beszélt várakozásairól.
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Ukrajna ellen kezdi meg Nemzetek Ligája-szereplését a magyar válogatott.

 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
1. FORDULÓ
Péntek
20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

 

 

 

Németh Kriszián Juhász Roland magyar válogatott Torghelle Sándor Nemzetek Ligája
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