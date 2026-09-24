Bárány Donát: Nincs mese, nyernünk kell a meccseket!

– A gólörömét nézve az volt az ember érzése, hogy legszívesebben kiszaladt volna a világból…

– Igen, óriási boldogság öntötte el a lelkemet, amikor egyenlítettem a Cambuur ellen – mondta lapunknak adott interjújában Bárány Donát, az ADO Den Haag 26 éves, kétszeres válogatott csatára, aki a szombati bajnokin csereként beszállva megszerezte első holland élvonalbeli gólját az 1–1-re végződött mérkőzésen. – Nehéz időszakon vagyok túl, hiszen miután megsérültem a márciusi, görögök elleni felkészülési mérkőzésen, hosszú hónapig nem léphettem pályára. Elszakadt a bokaszalagom, műteni kellett, így bár mélypontra nem kerültem lelkileg ebben a csaknem fél évben, bántott, hogy nem segíthetek a Debrecennek, majd az ADO-nak, amely óriási bizalmat szavazott nekem, hiszen sérülten szerződtetett – akkor abban állapodtunk meg, hogy a mostani válogatott szünet után leszek bevethető, szerencsére ez hamarabb megtörtént. Ehhez jelentős munkát kellett végeznünk Kalydy Patrikkal, a DVSC fizioterapeutájával és persze már odakint a Den Haagnál. Nagy volt bennem a bizonyítási vágy, ezért is éltem meg ennyire érzelmesen a gólszerzést. Azért attól nem féltem, hogy elfelejtettem gólt lőni…

– Ezért is hívhatta meg újra Marco Rossi szövetségi kapitány: számított erre, miután megtudta, hogy Varga Barnabás megsérült?

– Nem gondolkodtam ezen, hiszen a hosszú sérülésem miatt csak arra koncentráltam, hogy az új klubomban bizonyítsak és kerüljek minél hamarabb tökéletes állapotba. Varga Barnabás sérülése után megnyílt az út, s miután az utóbbi időben érthetően kevés időt töltöttem a pályán, ez a meghívó még inkább az előző, márciusi teljesítményemnek szól. Örömmel fogadtam, bármikor hívnak a nemzeti csapatba, azonnal jövök!

– Milyen állapotban érzi magát? Hollandiában eddig kétszer kapott csereként húsz-húsz perc lehetőséget.

– Ha a sérülést nézzük, nyolcvanöt–kilencven százalékos állapotot mondanék – olykor még fáj a lábam, de ez egyik napról a másikra megváltozik és rendbe jön –, ha a fittséget, akkor néhány százalékkal kisebb számot mondanék. Persze edzésmunkával, meccsterheléssel szépen vissza lehet tornászni száz százalékra, de ehhez még időre van szükségem, és ezt, persze, tudják is a válogatottnál. Az edzéssel nincs gond, hiszen négy hete teljes értékű munkát végeztem odakint is, de a meccs más tészta.

– A következő négy válogatott mérkőzésen milyen szerepet kaphat?

– Azt nyilván kijelenthetjük, hogy jelenleg nem vagyok kilencvenperces játékos, azt mondanám, hatvan percet talán bírok. Tisztában vagyunk azzal, a kényszer nagy úr, így ki tudja, mit hoz az élet a következő két hétben. Könnyen lehet, csereként beszállva, frissen tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak, de ezt majd a szakmai stáb eldönti.

– Milyen összecsapásra számít az ukránok, az északírek és a grúzok ellen? Tizenegy nap alatt játszanak négy tétmérkőzést, ráadásul Észak-Írországba és Nagyszombatba, az ukránok elleni szlovákiai találkozóra is utazni kell.

– Nincs könnyű ellenfél, de vissza akarunk jutni az A-ligába, így nyernünk kell a meccseket. A kezdés mindig fontos, idehaza, pénteken le kell győznünk Ukrajnát. Ellenfelünknél új szövetségi kapitány dolgozik, nyilván bizonyítani akarnak neki, ezért nehéz, kemény meccsre számítok. Sok ki-ki mérkőzés lesz, jól akarunk kijönni a sorozatból – ebben próbálok sokat segíteni.

A Cambuur elleni mérkőzésen öt perc kellett a becserélése után a gólhoz a Den Haag csatárának (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

– Érződik a hangján, hogy kiegyensúlyozott – hogyan érzi magát légiósként, megtalálta a számításait Hollandiában?

– Abszolút. Hága nagyon szép, félmillióan laknak a városban, az emberek barátságosak, a párommal nagyszerűen érezzük magunkat. Persze, mint mindenhol, vannak pozitív és negatív részletek is, utóbbi téren egyet kell megemlítenem: az időjárást… Az eső és a szél általánosnak mondható, de tudtam, hogy hová érkezem majd, ezért ez nem lepett meg.

– Felismerik az utcán?

– Eddig is volt, aki megállított, de ez csak a fanatikus réteg, a gólom után talán többen felismernek. Ha úgy teljesítek, ahogyan kell és elvárom magamtól, akkor néhányszor meg kell majd állnom egy-egy közös képre…

– Bár hét bajnoki mérkőzésen mindössze két pontot szereztek, a Cambuur ellen is gyakorlatilag telt ház, körülbelül tizennégyezer drukker foglalt helyet a lelátón.

– Újonccsapat a miénk, itt megőrülnek a futballért. Olyannyira, hogy bár egy hónap múlva játszunk a PSV-vel, arra a bajnokira már nem lehet jegyet kapni… Eddig sok örömet nem szereztünk a szurkolóinknak, de a következő fordulókban olyan együttesekkel is játszunk, amelyek ellen több esélyünk nyílhat a győzelemre. Biztos vagyok benne, hogy elindulunk felfelé a tabellán. Érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, a nyugalom az úr, míg odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezné magát az öltözőben, kis túlzással nem lehetne egymáshoz szólni.

Viktor Vacko, az ukrán futball egyik legismertebb újságírója, kommentátora és futballszakértője a saját podcastjében keményen kritizálta Ukrajna nemzeti válogatottját a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt.

„Amint megláttam Andrea Maldera szövetségi kapitány keretét, rögtön arra gondoltam, hogy ez az elmúlt húsz-harminc év leggyengébb ukrán válogatottja. Persze, ennek több oka is van. Az sem véletlen, hogy a szövetségi kapitány semmi konkrétumot sem mondott a Nemzetek Ligájáról és a célokról. Azt látom, hogy most abszolút nem az eredmény az elsődleges. A szurkolókat óva intem attól, hogy vérmes reményeket fűzzenek az NL-szerepléshez.”

Ezzel párhuzamosan a háromszoros ukrán válogatott korábbi hátvéd, Oleh Kuznyecov szerint Ukrajna pénteken az Ilja Krupszkij, Ilja Zabarnij, Mikola Matvijenko, Vitalij Mikolenko védelemmel lép pályára a Puskás Arénában. Az ukrán válogatott már napok óta Magyarországon tartózkodik, Felcsúton készül a pénteki összecsapásra.

(J. Á.) Az elmúlt évtizedek leggyengébb ukrán válogatottja?

– Milyennek látja a holland ligát?

– A tempó magasabb, mint az NB I-ben, mindegyik, még a gyengébb csapatok is presszingelnek, nem várnak ki, nincs felesleges labdajáratás. A magyar élvonal taktikusabb, viszont Hollandiában mindenki támad, megy előre, emiatt születik többször is sok gól, olykor az az ember érzése, hogy teljes a káosz a pályán. Rengeteg a fiatal, erre épül a liga, abból élnek a klubok, hogy a legjobbakat sok pénzért eladják, s ezekből a játékosokból sokszor világsztár válik.

– Hogyan áll a holland nyelvvel?

– Angolul zajlik a kommunikáció az öltözőben, nem is köteleztek arra, hogy tanuljak hollandul, sajnos erre nem is nagyon volt időm eddig, hiszen lakást kellett keresnünk, ami még nehezebb, mint odahaza, többször is licitálnak rájuk, annyira hiány van belőlük. De szerencsére már megtaláltuk a helyet, ahol élhetünk, így van időm a nyelvtanulásra is figyelmet fordítani. Ha nem is perfektül, de alapvető szavakat meg akarok tanulni, ezzel is jelezve, hogy tisztelem az országukat. Emlékszem, Debrecenben is jó néven vettük, ha a légiós néhány szót magyarul mondott.

– Ha már tanulás: eddig két diploma lapul a zsebében. Tervezi a harmadikat?

– Nem… Az első diplomámat gazdálkodás és menedzsmentből szereztem, a másodikat – amely az elsőre épül – sportközgazdaságtanból. Szeretnék a futballon belül dolgozni, de nem a pálya szélén edzőként állva, hanem inkább a gazdasági vonalon mozogva. Még minden képlékeny, s bízom benne, hogy ez még jó néhány év múlva jön el. De a legfontosabb, hogy kész tudással várjam a karrierem utáni életem.

– Mindig ennyire tudatos volt?

– A tanulás volt az első az életemben, ezt elvárták tőlem odahaza, csak ezután jöhetett a futball. Nem gondoltam volna, hogy idáig viszem a labdarúgásban, hiszen amikor elkezdtem az egyetemet, még csak az NB III-ban szerepeltem. Ki hitte volna akkor, hogy egyszer légióskodom majd Hollandiában, és válogatott meccsekre készülhetek? Ezért volt először A-terv a tanulás, de miután Debrecenben jöttek az NB I-es meccsek és a gólok, az lett a B-terv, a futball pedig az első helyre került.

– Az az érzésem, hogy ezt megértették a családban…

– Persze. Édesapámnak villanyszerelőcége van, anyukám – aki szintén diplomás, Pécsen végzett – ott dolgozik, de lakberendezőként is ténykedik. Három testvérem van, a bátyám is egyetemet végzett, csakúgy, mint a nővérem, míg az öcsém imádja a futballt, ő jelenleg a Hajdú-Bihar megyei első osztályban szereplő Monostorpályiban rugdossa a gólokat, mellette ő is a villanyszerelést tanulja. Segítettek a kiköltözésemben, mindenki nézi a meccseket, kivétel az édesanyám, aki nem meri, mert nagyon félt. Ha gólt szerzek, felhívja az egyik barátnője, hogy Donát gólt szerzett, és akkor ő visszanézi és büszke rám. Csodálatos lenne, ha a következő négy mérkőzésen is telefonálnának neki, hogy kapcsolja be a tévét, mert gólt szereztem…