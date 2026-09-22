Nemzeti Sportrádió

Ír–északír csata az Arsenal játékosáért, aki a mieink ellen is pályára léphet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.22. 16:50
Ceadach O'Neillért két válogatott verseng (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Ceadach O'Neill Észak-Írország
A magyar labdarúgó-válogatottal azonos Nemzetek Ligája-csoportban szereplő Észak-Írország megfiatalított csapattal készül Grúzia és a mieink ellen.
Minden más foci
2026.09.18. 11:05

Több változás és négy tinédzser az északírek NL-keretében

Michael O'Neill csapata szeptember 28-án a mieinket fogadja Belfastban.

Észak-Írország Grúzia ellen kezdi meg Nemzetek Ligája-szereplését pénteken, majd hétfőn fogadja a magyar válogatottat a belfasti Windsor Parkban.

Már korábban beszámoltunk az északír keretről, amelyet Michael O'Neill igencsak megfiatalított, négy tinédzser is szerepet kapott a kapitánytól. Közülük Ceadach O'Neill esete a legérdekesebb: a 18 éves labdarúgó ugyanis már korábban játszott kétszer az északír válogatottban, de időközben megkereste őt az ír szövetség is, és az elmúlt napok beszédtémája volt, hogy akár országot is válthat.

Az Arsenal labdarúgója most újra behívót kapott az északír nemzeti csapatba, pedig a játéka sokáig kérdéses volt, ám sérülése után a Birmingham elleni Premier League 2-es meccsen már egy órát a pályán töltött, és két kapura lövése is volt. Ha pályára lép Grúzia és Magyarország ellen, akkor eldől, hogy már nem válthat országot.

George Saville kimaradt O'Neill keretéből, a szövetségi kapitány viszont leszögezte: a 64-szeres válogatott középpályás még nem zárta le nemzeti csapatbeli karrierjét.

„George-dzsal beszéltem, mondtam, hogy ez még nem a vége, de csak az elmúlt pár meccsen tért vissza a csapatába, a Lutonba. Amúgy nem szeretek idősebb játékosokat behívni, ha csak kevesebb lehetőséget tudok nekik adni. Jelenleg úgy érzem, hogy Jamie McDonnell és Paddy Kelly is Saville előtt jár.”

Ott van viszont a keretben a 36 éves Josh Magennis, aki 89 válogatottságnál jár, és ha Grúzia, valamint Magyarország ellen is lehetőséget kap, utoléri az örökranglista hatodik helyén álló Mal Donaghyt. Ezeken a meccseken 12 gólt szerzett, amivel hatodik helyen áll, de két újabb góllal egyedül ugorhat fel az örökranglista harmadik helyére.

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)
Védők: Daniel Ballard, Trai Hume (mindkettő Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Michael Forbes (Dundee United)
Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Jordan Thompson (Preston North End), Jamie McDonnell (Oxford United), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)
Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Callum Marshall (Luton Town), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)
Szövetségi kapitány: Michael O'Neill

Nemzetek Ligája Ceadach O'Neill Észak-Írország
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