Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Ahogy megírtuk, csütörtökön edzett utoljára a Nyíregyházánál Keresztes Krisztián – aki a 2025–2026-os idényt kölcsönben a skót élvonalbeli Dundee Unitednál töltötte –, miután a 26 éves védőt komoly ajánlattal kereste meg a német másodosztályú Greuther Fürth. A Szpari szombaton jelentette be hivatalosan az átigazolást.

„Izgatottan várom a következő idényt, az előző szezon számomra jól sikerült. Szerettem volna azok után, hogy a légiós életbe belekóstoltam, ismét külföldön játszani, és a Szpari mindenben partner volt. Végig nyílt, korrekt kommunikáció volt közöttünk, elmondták, hogy amennyiben nem sikerül megfelelő külföldi megállapodást kötni, akkor továbbra is számítanak rám. Visszatérésem után a csapattal edzhettem, de közben több lehetőségem is volt, és a Greuther Fürth együttesén éreztem leginkább azt, hogy akarnak. A Nyíregyháza már a visszatérésem előtt nagyon segítőkész volt, hálás vagyok Révész Bálintnak és Fekete Tivadarnak, hogy mindenben támogattak, és természetesen a klub érdeke mellett az én érdekemet is figyelembe vették.

Nem titok, a célom, hogy bekerüljek a magyar válogatottba, ehhez most Németországban kell bizonyítanom, és szeretnék élni a lehetőséggel”

– mondta Keresztes Krisztián a klubhonlapnak.

A német klub tájékoztatása szerint a magyar játékost egy idényre vették kölcsön, de a Fürth vásárlási opciót is szerzett a végleges leigazolására.

„Természetesen nagyon örültünk volna annak, ha Keresztes Krisztián nálunk marad, de azok után, hogy belekóstolt a légiós életbe, és remek teljesítményt nyújtott Skóciában, erre kevés esély volt. A védő visszatérésekor jelezte, hogy szeretne ismét külföldön játszani, mi pedig ezt megértettük, de elmondtuk, hogy a klub az első, és csak abban az esetben engedjük el, ha megfelelő ajánlat érkezik. Mindenben megállapodtunk a német együttessel, melyből anyagilag is nagyon jól profitálunk, és a magyar foci érdeke is az, hogy Krisztián egy erős bajnokságban szerepeljen. Egy évre kölcsönbe került Németországba kölcsönadási díj ellenében, mely tartalmaz egy vételi kötelezettséget megfelelő játékperc esetén” – tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Beke Péter (Kecskeméti TE – kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bright Edomwonyi (nigériai), Katona Levente, Bojan Szankovics (szerb-horvát)