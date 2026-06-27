Ribéry talpra állítja a megrogyott franciákat – vb-időutazás videókkal

A Népsport másnapi címlapja

1954: AZ ELSŐ MAGYAR–BRAZIL, AZ ELSŐ MAGYAR GYŐZELEM

Nagy napra ébredtek a magyar sportbarátok 1954. június 27-én, este pedig büszkén térhettek nyugovóra – már aki tudott. A svájci labdarúgó-világbajnokság negyeddöntője a futballtörténelem első Magyarország–Brazília mérkőzését hozta, és noha a brazilok az előző torna ezüstérmeseként aranyesélyesként érkeztek az öreg kontinensre, a meccset a magyarok nyerték meg, dacára annak, hogy a sérült Puskás Ferenc nem léphetett pályára.

A 10. percre Hidegkuti Nándor közeli lövésével és Kocsis Sándor fejesével máris kétgólos előnyt szerzett Aranycsapatunk. Djalma Santos büntetőből még az első félidőben szépített, majd Lantos Mihály ugyancsak büntetőből visszaállította a kétgólos különbséget. Julinho megint reszelt a hátrányon, ám Kocsis újabb fejes gólja a 88. percben véget vetett a játék érdemi részének. A csatának nem, hiszen a brutális belépőkkel tarkított és három kiállítást hozó mérkőzés öltözőfolyosói verekedésbe és dobálózásba torkollott, ez a magyarázata annak, hogy a szakirodalom „a berni ütközet” néven őrizte meg e negyeddöntőt az utókor számára. VIDEÓ ITT!

Ugyanaznap győzött a nyugatnémet válogatott is, amely kiheverni látszott a magyaroktól a csoportkörben kapott nyolcast. Sepp Herberger csapata a jugoszlávok védője, Ivan Horvat öngóljával szerzett vezetést, majd a hajrában Helmut Rahn jól helyezett lövése révén megduplázta előnyét. A németek később Ausztria, a magyarok Uruguay ellen vívták az elődöntőt. VIDEÓ ITT!

Guardiola már akkor elemezte a pályán történteket – többet várt

1994: JÜRGEN KLINSMANN CSODÁLATOS GÓLLAL HŰTI LE DÉL-KOREÁT

Akárcsak csapata első két amerikai csoportmérkőzésén, Jürgen Klinsmann megint gólt szerzett, sőt ezúttal kettőt is. Amelyikkel a 12. percben megszerezte a vezetést a német csapatnak, vb-öröksége legszebbjei közé tartozik: a kapunak háttal állva felpörgette a labdát, majd a levegőből, félfordulattal behúzta a hálóba.

Az utolsó csoportmeccsüket meglepetésre veretlenül váró dél-koreaiak két durva kapushiba miatt a 37. percben már háromgólos hátrányban voltak (a nyitó Klinsmann-gól után Karlheinz Riedle, majd újra Klinsi volt eredményes), s bár Hvang Szun Hong és Hong Mjung Bo révén felzárkóztak, az áhított továbbjutást nem sikerült kiharcolniuk. Berti Vogts legénysége csoportelsőként jutott tovább. VIDEÓ ITT!

A másik továbbjutó helyet Spanyolország csípte el, miután magabiztos győzelmet aratott Bolívia felett. A jelen legkiválóbb edzői között emlegetett Pep Guardiola szerezte meg az első spanyol gólt tizenegyesből, ehhez José Luis Caminero kettőt tett hozzá. Közben Erwin „Platini” Sánchez egy megpattanó lövésből szépített – hatvannégy év, 517 játékperc és 19 kapott gól után ez volt a dél-amerikai ország első (és mindmáig egyetlen) gólja világbajnoki döntőn. VIDEÓ ITT!

1998: CÉSAR SAMPAIO RONALDO BABÉRJAIRA TÖR, BRAZÍLIA A DÖNTŐ FELÉ

Olaszország–Norvégia mérkőzéssel kezdődött meg a nyolcaddöntő a franciaországi világbajnokságon 1998. június 27-én, és a papírformának megfelelően az olaszok nyertek, ugyanúgy 1–0-ra, mint a négy évvel korábbi vb csoportkörében. A marseille-i meccs egyetlen gólját Christian Vieri lőtte egy nagyszerű kiugratást követően – ő lesz az, aki majd a következő olasz vb-gólt is lövi, de arra a squadra azzurra szurkolóinak majdnem négy évet kellett várniuk… VIDEÓ ITT!

A nap másik mérkőzésén folytatódott a César Sampaio-show: a torna első gólját szerző brazil védekező középpályás Chile kapujába kétszer is betalált – előbb fejjel, majd jól helyezett lövéssel. A folytatásban – miután a már játékosként is kapitányi erényeket csillogtató Dunga „útbaigazította” – Ronaldo is beköszönt kétszer, de amíg ő az évek során három további vb-duplával járult hozzá a selecao dicső történelméhez, addig César Sampaio teljes válogatott pályafutására (49 mérkőzésre) összesen hat gól jutott, fele ugyebár ezen a világbajnokságon… A tornától búcsúzó chileiek gólját Marcelo Salas szerezte. VIDEÓ ITT!

2006: RONALDO UTOLSÓ VÁLOGATOTT GÓLJÁT LÖVI, RIBÉRY MEGMUTATJA MAGÁT

Brazíliára nyolc év múlva, a németországi tornán is nyolcaddöntő várt, és a változatosság kedvéért ezúttal is háromgólos győzelem lett a vége. A nyolc évet öregedő és jó néhány kilót felszedő Ronaldo most is vágott egyet – az akkor a 30. évében járó támadónak történetesen ez volt az utolsó gólja a válogatottban, igazi mestermunka (VIDEÓ ITT!) –, Ghána kiesését Adriano és Zé Roberto egy-egy üres kapus góllal tette véglegessé. Az afrikaiak játékában is benne volt a gól, ám szépíteniük sem sikerült, sőt Asamoah Gyan műesésért megkapta a második sárga lapját is.

Francia boldogság az első igazán jól sikerült meccs után

A nyolcaddöntő hannoveri záró mérkőzésén Spanyolország futott ki esélyesként a pályára, és David Villa büntetőjével meg is szerezte a vezetést a csoportkörben botladozó francia csapat ellen. Négy perccel a szünet előtt aztán megvillant Franck Ribéry. A nemzetközi színtéren akkoriban alig ismert, a válogatottban néhány héttel korábban bemutatkozó szélső nagyszerű labdát kapott Patrick Vieirától, elhúzott a kifutó Iker Casillas mellett, és életében először gólt szerzett a francia A-válogatottban. A Marseille 23 éves játékosának gólja, mint utóbb kiderült, nemcsak kirántotta a kátyúból a „kékek” szekerét, de mintha sugárhajtású motorral is ellátta volna. A spanyolok korántsem adták fel, ám képtelenek voltak gólt szerezni, és a hajrában Vieira, majd Zinédine Zidane a franciák javára döntött. Zizou-nak ez volt az első gólja ezen a vb-n, de nem az utolsó. VIDEÓ ITT!

Üzenet a srácoknak: Cserbenhagytátok a hazát

2010: LAMPARD FANTOMIZÁLT GÓLJA ÉS A NÉMET HENGER

Emlékeznek Frank Lampard hatalmas góljára? Azt mondják, nem találják nyomát a német–angol nyolcaddöntő jegyzőkönyvében?

Hja kérem, ott ne is keressék, hiszen Jorge Larrionda játékvezető és asszisztensei nem vették észre, amit a világ összes televíziónézője, de még a német kapus, Manuel Neuer is tisztán látott: a lécről levágódó labda teljes terjedelmével, vitathatatlanul a gólvonal mögött landolt, mielőtt visszapattant a mezőnybe. Ha az uruguayi megadja a gólt, a kétgólos hátrányból feltápászkodó angolok 2–2-re alakítják az eredményt a szünet előtt, és ki tudja, hogyan alakul a folytatás… Csakhogy a találat technikai okokból elmaradt, a fordulás után meg az amúgy addig is jobban játszó németek két Thomas Müller-góllal biztossá tették győzelmüket. VIDEÓ ITT!

Németország (az NSZK-t is beleszámítva) sorozatban 15. alkalommal jutott be a legjobb nyolc közé (vb-rekord), miközben Anglia a legsúlyosabb vb-vereségét emésztgette nagy dühösen – de a Sun címlapja arról árulkodik, hogy nem csak a bíróra volt mérges a hátország…

Az argentinok sem vitatták a lest

A vesztesek egyetlen vigasza: főképp Lampard meg nem adott góljának köszönhető, hogy a 2014-es világbajnokságon már bevetették a hasonló esetek megelőzésére hivatott gólvonal-technológiát. Akkoriban még legfeljebb csak sejthettük, mi mindennel bővül a videós nyomozati jogkör az évek múlásával…

Na de vissza 2010-be! Jutott egy kényes játékvezetői tévedés a nap másik mérkőzésére is, hiszen Carlos Tévez valóban lesről fejelte be az argentinok vezető gólját, Roberto Rosetti mégis megadta. Az ígéretesen kezdő mexikóiak lelki egyensúlya megbillent a gól és az eredménytelen tiltakozás hatására, az argentinok Gonzalo Higuaín révén gyorsan növelték előnyüket – a mexikói Ricardo Osorio alighanem a mai napig sem heverte ki azt a labdaeladást… –, majd a szünet után Tévez látványos bombájával el is döntötték a továbbjutást, Mexikó csak szépíteni tudott. VIDEÓ ITT!

A német Bild nem talált szavakat…

2018: CSÚNYA VÉGET ÉRT A CÍMVÉDŐ NÉMETEK SZEREPLÉSE

A már biztos kieső Dél-Korea legyőzése volt a német válogatott házi feladata, ez kellett volna a továbbjutáshoz. Szó se róla, a kazanyi meccsen voltak gólhelyzeteik a németeknek, de azokat nem kínálták tálcán a szép búcsúra felesküdő, éppen ezért nem csak a védekezésre összpontosító ázsiaiak, úgyhogy nem a semmiből jött a ráadás perceinek „csodája”. Kim Jung Kvon egy szögletet követően mattolta a szerencsétlenkedő német védelmet (a VAR eloszlatta a lesgyanút), majd Szon Hung Min félpályás vágta lezárásaként gurított az üres kapuba, miután a veszett fejsze nyelét az ellenfél térfelén megragadni próbáló Manuel Neuer kapus cselezgetése végzetesnek bizonyult.

Németország (beleértve az NSZK-t is) először nem jutott tovább világbajnoki csoportkörből, és 1954 óta először nem végzett az első nyolcban. Az történt a németekkel, ami 2010-ben az olaszokkal és 2014-ben a spanyolokkal: a címvédő sorozatban harmadszor nem jutott tovább a csoportkörből! VIDEÓ ITT!

…viszont az Aftonbladet talált: Svédország hősei

A németek fiaskója megmentette az addig hibátlan Mexikót, amely a második félidőben nem boldogult a svéd kontrákkal, és meglehetősen sima vereséget szenvedett. Svédország így csoportelsőként léphetett tovább, Mexikó pedig másodikként, egy kétes vb-rekorddal gazdagodva: az Ola Toivonent 15 másodpercnyi játék után, egy fejpárbaj során lekönyöklő Jesus Gallardo a vb-történelem leggyorsabb sárga lapját kapta… VIDEÓ ITT!

Brazília talán a legjobb oroszországi mérkőzését játszotta ezen a játéknapon: Philippe Coutinho passzából Paulinho szép gólt emelt, Neymar szögletéből Thiago Silva fejjel köszönt be a szerbeknek – Brazília csoportelsőként továbbjutott, Szerbia kiesett. VIDEÓ ITT!

Svájcnak csak arra kellett ügyelnie, hogy ne kapjon ki a már kiesett Costa Ricától – nem is kapott ki. A közép-amerikaiak 424 perc után újra a kapuba találtak vb-meccsen, ami azt is jelentette, hogy biztossá vált: az oroszországi tornáról egyetlen csapat sem tér haza szerzett gól nélkül. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Moszkva (Szpartak) Szerbia–Brazília 0–2 Nyizsnyij Novgorod Svájc–Costa Rica 2–2 Kazany Dél-Korea–Németország 2–0 Jekatyerinburg Mexikó–Svédország 0–3 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 27.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Bruno Fernandes és Cristiano Ronaldo a Bola másnapi címoldalán

2022. NOVEMBER 28.: PORTUGÁLIA–URUGUAY 2–0. A mérkőzés, amelyen Cristiano Ronaldo magának szeretett volna egy olyan gólt, amelyiket más rúgott... Történt, hogy a gól nélkül végződő első félidőt követően, az 54. percben Bruno Fernandes balról beívelt, Cristiano Ronaldo felugrott fejelni, és a labda a kapuban landolt. Ronaldo a sajátjaként ünnepelte a gólt, alighanem a mai napig meg van győződve igazáról. Először a FIFA is neki ítélte, csakhogy perceken belül „átkönyvelte” Fernandesnek, sőt hamarosan a gyártó Adidas – a labdában elhelyezett chip adataira hivatkozva – perdöntő bizonyítékkal állt elő: CR nem ért hozzá a labdához, a gól Fernandesé. Hiába, a technológiai fejlődés megállíthatatlan... Noha a médiát ez az eset uralta, a meccs természetesen hozott egyéb érdekességeket is, például egy kis híján egyenlítést eredményező Maxi Gómez-bombát (kapufa), valamint egy kezezés miatt megítélt tizenegyest, amelyet Fernandes a védjegyének tekinthető „toporgásos, felugrásos” módszerrel értékesített. Az MU középpályása lőtt egy kapufát is, azaz ő tette a legtöbbet azért, hogy Portugália visszavágjon Uruguaynak a 2018-as nyolcaddöntőben elszenvedett vereségért. VIDEÓ ITT!