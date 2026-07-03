Kikaptunk a finnektől a férfi kosárlabda-vb-selejtezőben

Még több mint két óra volt a finn–magyar férfi világbajnoki selejtező feldobásáig, a hazai szurkolók már tömegével várták a kapunyitást a csaknem 14 ezer néző befogadására alkalmas Veikkaus Aréna bejáratainál Helsinkiben. A városban óriásplakátok hirdették a G-csoport 5. fordulójának meccsét, amit óriási érdeklődés övezett – valljuk be – nem feltétlen a magyar válogatott miatt, mintsem az NBA-ben szereplő Utah Jazz szupersztárjának hazatérése kapcsán. A 213 centis Lauri Markkanen az észak-amerikai profi ligában is a topjátékosok közé tartozik, s mivel a nemzeti együttesben eddig nem lépett pályára a selejtezőben, mindenki látni akarta a 29 éves centert, aki 56 válogatottsága során 22 pontot szerzett átlagban. A szállodában többen vártak rá aláírásért, s kapott egy külön videóst, aki csak őt filmezte, majd kísérte be az öltözőig, amikor a finnek busza a délelőtt dobóedzést tartó mieink után érkezett a létesítményhez. Sajnos azt már tudtuk előre, hogy honosított amerikai középjátékosunk, Nate Reuvers nélkül kell pályára lépni, a középjátékos sérülés miatt nem játszhatott sem pénteken, sem jövő hétfőn a belgák elleni záró meccsen Székesfehérváron. Ami a kezdés előtti hangulatot illeti, Gasper Okorn és együttese bizakodóan készült, aminek nemcsak az volt az oka, hogy tavaly Szombathelyen hét ponttal legyőztük az északiakat (igaz, Markkanen akkor nem játszott), hanem mert Váradi Benedekék alaposan felkészültek az ellenfélből, annak játékából.

Markkanen bemutatásakor majd felrobbant a csarnok, amely csaknem megtelt a kezdésre – majd három kihagyott ziccerrel, közte az Utah sztárjának próbálkozásával indult a csata, aztán az előző évadban a spanyol Lleidában játszó Golomán György szerezte az első pontjainkat a gyűrű alól. A 6. percben Maronka Zsombor triplájával először vezettünk, és 10–15-nél a finnek időt is kértek, egyértelműen a vendégeknél volt a momentum ekkor. Jól játszottunk, az első negyed több mint biztató volt. Golomán érte el először a tíz pontot a mezőnyben, s a 13. percben már hét ponttal álltunk jobban, mint a vendéglátó. Tétmeccsen újoncot is avattunk, az idei Magyar Kupa-győztes Szolnok karmestere, Krnjajszki Borisz az oroszok elleni edzőmeccsen debütált, de élesben most játszott először a válogatottban a 7. percben becserélt hátvéd, s végül két pontot jegyzett. A távoli dobásokat erőltető hazaiak egyenlítettek a 17. percben, s a nagyszünetre ötpontos előnyről fordultak, főleg mert a hárompontosokat kiemelkedően (14/9, 64%) dobták.

Idegenben legutóbb 15 évvel ezelőtt játszott válogatottunk a finnek ellen, bár arra nem szívesen emlékszünk, hiszen 22 ponttal kikaptunk az Eb-pótselejtezőben – szintén Helsinkiben. Somogyi Ádám két jó védekezést mutatott be nem sokkal a folytatást követően, egy labdalopást és egy blokkot láthattunk a spanyol Bilbao légiósától. Sajnos a másik oldalon a francia Gravelines játékosa, Edon Maxhuni fogott ki remek napot, a 3. negyed közepén már 19 pontnál és négy bedobott triplánál járt a hátvéd, a finnek pedig már 12 ponttal álltak jobban, amikor Markkanen is betalált kintről. A tavalyi Európa-bajnokságon negyedik helyen végző északiak gyakorlatilag ebben a periódusban bedarálták a magyar együttest, amely 16 pontos hátrányból kezdte az utolsó negyedet. Jól, s az utolsó percre hat pontra kapaszkodott vissza, főleg Valerio-Bodon Vincent pontjaival. Ám sajnos lőtávolon belülre már nem tudott kerülni, s végül nagyot harcolva tisztességes vereséget szenvedett.

Golomán György, a magyarok centere: – Szerintem összességében jó meccset játszottunk, de sajnos nem sikerült nyerni, és végül tulajdonképpen ez az, ami számít. Voltak remek periódusaink, időnként jól játszottunk, de akadtak hibák is, amiket ki kell javítani a belgák ellen. VÉLEMÉNY

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT, HELSINKI

5. FORDULÓ

FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 85–77 (13–18, 35–25, 26–15, 11–19)

Helsinki, 12 489 néző. Vezette: Aunkrogers (lett), Maciulis (litván), Sahin (török)

FINNORSZÁG: Salin 3/3, Little 3/3, VALTONEN 11/6, Jantunen 3, MARKKANEN 23/6. Csere: MAXHUNI 20/12, Gustavson 4, Nkamhoua 6, Amzil 6, Madsen 6, Adler. Szövetségi kapitány: Lassi Tuovi

MAGYARORSZÁG: Somogyi 10, PERL 18/3, Lukács 2, Maronka 6/6, GOLOMÁN 18. Csere: Meleg 8, Váradi 4/3, Krnjajszki 2, Cseh, VALERIO-BODON 9/3, Pallai. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–4. 6. p.: 8–9. 7. p.: 10–15. 13. p.: 17–24. 17. p.: 30–30. 18. p.: 35–33. 23. p.: 52–45. 25. p.: 55–52. 30. p.: 74–58. 34. p.: 80–69. 38. p.: 83–75. 40. p.: 83–77

MESTERMÉRLEG

Lassi Tuovi: – Megint jól kezdtek a magyarok, és egy ideig domináltak a mérkőzésen. Két pontot szereztünk, végül kemény csatában sikerült győzni, hétfőn megcélozzuk a csoportelsőséget.

Gasper Okorn: – Sok mindennel elégedettek lehetünk. Tizenhárom ezer néző előtt egy erős gárda ellen, amely tavaly a negyedik helyen végzett az Európa-bajnokságon, zömében pariban voltunk. Kemény meccs volt, jól kezdtünk, de aztán két, úgy ötperces rossz periódus miatt nagy hátrányba kerültünk. A kép összességében pozitív számunkra.