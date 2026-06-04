Magyar–kazah: este tíz után indul Budapestre az utolsó vonat Debrecenből

„Sok szurkoló jelezte, hogy jövő kedden az utolsó vonat 21.04 perckor indul Debrecenből Budapestre, ami kevesebb, mint fél órával a mérkőzés befejezését követően lesz. Felvettük a kapcsolatot a MÁV-val, amely nagyon készségesen állt a helyzethez, így bejelenthetem, hogy 22.04-kor fog az utolsó vonat indulni. Ez természetesen egy Intercity-járat lesz” – mondta az M4 Sport mikrofonja előtt Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke.

A magyarok pénteken a finnekkel csapnak össze a Puskás Arénában 19.45 órától, ezt követően játszanak Debrecenben a kazahokkal.