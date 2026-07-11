Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Bárány eladásáról megállapodott a DVSC – hétfőn utazhat Hollandiába

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.11. 11:50
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Bárány Donát a holland ADO Den Haaghoz igazolhat (Fotó: ADOFanzone)
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NB I ADO Den Haag DVSC Bárány Donát magyar átigazolás Debrecen
A Nemzeti Sport Hollandiából úgy értesült, hogy az élvonalbeli ADO Den Haag megállapodott a DVSC-vel Bárány Donát átigazolásáról.

 

A héten a holland élvonalba tavasszal, a másodosztály bajnokaként feljutó ADO Den Haag szurkolói oldala az ADOFanzone arról számolt be, hogy a klub tárgyalásokat folytat a DVSC magyar válogatott csatára, Bárány Donát szerződtetése ügyében.

A Nemzeti Sport hollandiai forrásai szerint azóta meg is született az egyezség a csatár átigazolási ügyében a klubok között, a hollandok kivásárolják a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőségével élve a tavasszal hosszabbított meg a DVSC 2029-ig.

Úgy tudjuk, Bárány hétfőn utazhat ki Hollandiába, kedden vehet részt a kötelező orvosi vizsgálatokon, ami után a szerződését is aláírhatja.

Mint ismeretes, a 25 éves Bárány márciusban, a második válogatott meccsén megsérült, és a tavaszi szezonban azután már nem is lépett pályára a DVSC-ben, melyben előtte 25 bajnokin 12 gólt szerzett az idényben. Bárány azóta már megkezdte a futóedzéseket, a hollandok tisztában vannak a sérülésével, és ennek tudatában döntöttek a szerződtetése mellett, így hollandiai forrásaink szerint ez nem jelenthet akadályt. 

A saját nevelésű csatár 152 tétmeccsen szerepelt a DVSC-ben, melyeken hatvan gólt szerzett.

 

 

NB I ADO Den Haag DVSC Bárány Donát magyar átigazolás Debrecen
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