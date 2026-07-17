Konferencialiga, selejtező, 2026–2027

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ , MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK
Főág
Július 23,
Debreceni VSC–Pjunik (örmény)
Paksi FC–Panathinaikosz (görög)
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)
Bajnoki ág
Július 21.
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC
A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában a visszavágót július 30-án rendezik. Az első mérkőzéseket az elöl álló csapatok játsszák hazai pályán.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Asztana (kazah)–Dinamo City (albán) 1–4 – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Dinamo City, 4–2-es összesítéssel
FK Jelimaj (kazah)–Alaskert (örmény) 2–2 – 11-esekkel 5–6
Továbbjutott: az Alaskert, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel
Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák) 2–1
Továbbjutott: az Inter, 3–2-es összesítéssel
Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai) 1–0
Továbbjutott: a Pjunik, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel
Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván) 3–0
Továbbjutott: a Paide, 4–1-es összesítéssel
St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír) 0–0
Továbbjutott: a Bohemians, 2–0-s összesítéssel
Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri) 0–3
Továbbjutott: a Zira, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Ilves Tampere (finn)–Differdange (luxemburgi) 3–1
Továbbjutott: az Ilves, 3–1-es összesítéssel
FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi) 5–0
Továbbjutott: a Levadia, kettős győzelemmel, 10–0-s összesítéssel
FK RFS (lett)–Glentoran (északír) 2–0
Továbbjutott: az RFS, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel
FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi) 3–0
Továbbjutott: a Santa Coloma, 4–1-es összesítéssel
Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi) 2–2
Továbbjutott: a Stjarnan, 5–3-as összesítéssel
Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi) 1–1 – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Dinamo Tbiliszi, 3–2-es összesítéssel
BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán) 0–0 – 11-esekkel 5–4
Továbbjutott: a BATE, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák) 0–1
Továbbjutott: a Velez, 2–1-es összesítéssel
Zalgiris Vilnius (litván)–OFK Petrovac (montenegrói) 2–1
Továbbjutott: a Zalgiris, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri) 1–2
Továbbjutott: a Runavík, 3–2-es összesítéssel
Shkëndija (északmacedón)–Europa FC (gibraltári) 1–0
Továbbjutott: a Shkëndija, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi) 3–2
Továbbjutott: a Ballkani, 3–2-es összesítéssel
FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 0–1 – 11-esekkel 5–6
Továbbjutott: a Dinamo Minszk, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt) 2–2
Továbbjutott: a Kalju, 3–2-es összesítéssel
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai) 1–2
Továbbjutott: a Club d'Escaldes, kettős győzelemmel, 4–2-es összesítéssel
Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz) 1–0
Továbbjutott: a Dila Gori, 3–2-es összesítéssel
Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán) 5–0 (Uka 34., 52., Ibisi 45+2., Veliu 57., Dulaj 89.)
Továbbjutott: a Malisheva, 6–2-es összesítéssel
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett) 1–2 (Kontics 12., ill. Leidsman 45+1., Fellipe Vieira 61.)
Továbbjutott: a Liepaja, 3–1-es összesítéssel
La Fiorita (San Marinó-i)–UNA Strassen (luxemburgi) 0–2
Továbbjutott: a Strassen, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park