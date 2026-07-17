Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga, selejtező, 2026–2027

2026.07.17. 11:30
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(Fotó: uefa.com)
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ETO Paks Konferencialiga Debrecen
A labdarúgó Konferencialiga 2026–2027-es idényének selejtezői – három NB I-es indulóval, a Debrecennel, a Pakssal és a BL-ből átkerülő ETO-val.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ , MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK
Főág
Július 23,
Debreceni VSCPjunik (örmény)
Paksi FC–Panathinaikosz (görög)
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)

Bajnoki ág
Július 21.
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 
A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában a visszavágót július 30-án rendezik. Az első mérkőzéseket az elöl álló csapatok játsszák hazai pályán.

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Asztana (kazah)–Dinamo City (albán) 1–4 hosszabbítás után
Továbbjutott: a Dinamo City, 4–2-es összesítéssel
FK Jelimaj (kazah)–Alaskert (örmény) 2–2 – 11-esekkel 5–6
Továbbjutott: az Alaskert, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel
Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák) 2–1
Továbbjutott: az Inter, 3–2-es összesítéssel
Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai) 1–0
Továbbjutott: a Pjunik, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel
Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván) 3–0
Továbbjutott: a Paide, 4–1-es összesítéssel
St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír) 0–0
Továbbjutott: a Bohemians, 2–0-s összesítéssel
Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri) 0–3
Továbbjutott: a Zira, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Ilves Tampere (finn)–Differdange (luxemburgi) 3–1
Továbbjutott: az Ilves, 3–1-es összesítéssel
FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi) 5–0
Továbbjutott: a Levadia, kettős győzelemmel, 10–0-s összesítéssel
FK RFS (lett)–Glentoran (északír) 2–0
Továbbjutott: az RFS, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel
FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi) 3–0
Továbbjutott: a Santa Coloma, 4–1-es összesítéssel
Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi) 2–2 
Továbbjutott: a Stjarnan, 5–3-as összesítéssel
Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi) 1–1 – hosszabbítás után
Továbbjutott: a Dinamo Tbiliszi, 3–2-es összesítéssel
BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán) 0–0 – 11-esekkel 5–4
Továbbjutott: a BATE, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák) 0–1
Továbbjutott: a Velez, 2–1-es összesítéssel
Zalgiris Vilnius (litván)–OFK Petrovac (montenegrói) 2–1
Továbbjutott: a Zalgiris, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri) 1–2
Továbbjutott: a Runavík, 3–2-es összesítéssel
Shkëndija (északmacedón)–Europa FC (gibraltári) 1–0
Továbbjutott: a Shkëndija, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi) 3–2
Továbbjutott: a Ballkani, 3–2-es összesítéssel
FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 0–1 – 11-esekkel 5–6
Továbbjutott: a Dinamo Minszk, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt) 2–2
Továbbjutott: a Kalju, 3–2-es összesítéssel
Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai) 1–2
Továbbjutott: a Club d'Escaldes, kettős győzelemmel, 4–2-es összesítéssel
Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz) 1–0
Továbbjutott: a Dila Gori, 3–2-es összesítéssel
Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán) 5–0 (Uka 34., 52., Ibisi 45+2., Veliu 57., Dulaj 89.)
Továbbjutott: a Malisheva, 6–2-es összesítéssel
Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett) 1–2 (Kontics 12., ill. Leidsman 45+1., Fellipe Vieira 61.)
Továbbjutott: a Liepaja, 3–1-es összesítéssel
La Fiorita (San Marinó-i)–UNA Strassen (luxemburgi) 0–2
Továbbjutott: a Strassen, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

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