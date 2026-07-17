Konferencialiga, selejtező, 2026–2027

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ , MAGYAR VONATKOZÁSÚ MÉRKŐZÉSEK

Főág

Július 23,

Debreceni VSC–Pjunik (örmény)

Paksi FC–Panathinaikosz (görög)

DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák)



Bajnoki ág

Július 21.

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC

A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójában a visszavágót július 30-án rendezik. Az első mérkőzéseket az elöl álló csapatok játsszák hazai pályán.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Asztana (kazah)–Dinamo City (albán) 1–4 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Dinamo City, 4–2-es összesítéssel

FK Jelimaj (kazah)–Alaskert (örmény) 2–2 – 11-esekkel 5–6

Továbbjutott: az Alaskert, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel

Inter Turku (finn)–FK Sarajevo (bosnyák) 2–1

Továbbjutott: az Inter, 3–2-es összesítéssel

Pjunik (örmény)–Marsaxlokk (máltai) 1–0

Továbbjutott: a Pjunik, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel

Paide Linnameeskond (észt)–FC Hegelmann (litván) 3–0

Továbbjutott: a Paide, 4–1-es összesítéssel

St. Joseph's (gibraltári)–Bohemians (ír) 0–0

Továbbjutott: a Bohemians, 2–0-s összesítéssel

Torpedo Kutaiszi (grúz)–Zira (azeri) 0–3

Továbbjutott: a Zira, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel

Ilves Tampere (finn)–Differdange (luxemburgi) 3–1

Továbbjutott: az Ilves, 3–1-es összesítéssel

FC Levadia (észt)–Caernarfon Town (walesi) 5–0

Továbbjutott: a Levadia, kettős győzelemmel, 10–0-s összesítéssel

FK RFS (lett)–Glentoran (északír) 2–0

Továbbjutott: az RFS, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

FC Santa Coloma (andorrai)–Penybont (walesi) 3–0

Továbbjutott: a Santa Coloma, 4–1-es összesítéssel

Víkingur Göta (feröeri)–Stjarnan (izlandi) 2–2

Továbbjutott: a Stjarnan, 5–3-as összesítéssel

Dinamo Tbiliszi (grúz)–US Mondorf (luxemburgi) 1–1 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Dinamo Tbiliszi, 3–2-es összesítéssel

BATE Boriszov (fehérorosz)–Elbasani (albán) 0–0 – 11-esekkel 5–4

Továbbjutott: a BATE, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Milsami (moldovai)–Velez Mostar (bosnyák) 0–1

Továbbjutott: a Velez, 2–1-es összesítéssel

Zalgiris Vilnius (litván)–OFK Petrovac (montenegrói) 2–1

Továbbjutott: a Zalgiris, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

Hamrun Spartans (máltai)–NSÍ Runavík (feröeri) 1–2

Továbbjutott: a Runavík, 3–2-es összesítéssel

Shkëndija (északmacedón)–Europa FC (gibraltári) 1–0

Továbbjutott: a Shkëndija, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel

Ballkani (koszovói)–Connah's Quay Nomads (walesi) 3–2

Továbbjutott: a Ballkani, 3–2-es összesítéssel

FK Szileksz (északmacedón)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 0–1 – 11-esekkel 5–6

Továbbjutott: a Dinamo Minszk, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Linfield (északír)–Nomme Kalju (észt) 2–2

Továbbjutott: a Kalju, 3–2-es összesítéssel

Mornar (montenegrói)–Atlétic Club d'Escaldes (andorrai) 1–2

Továbbjutott: a Club d'Escaldes, kettős győzelemmel, 4–2-es összesítéssel

Virtus (San Marinó-i)–Dila Gori (grúz) 1–0

Továbbjutott: a Dila Gori, 3–2-es összesítéssel

Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán) 5–0 (Uka 34., 52., Ibisi 45+2., Veliu 57., Dulaj 89.)

Továbbjutott: a Malisheva, 6–2-es összesítéssel

Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett) 1–2 (Kontics 12., ill. Leidsman 45+1., Fellipe Vieira 61.)

Továbbjutott: a Liepaja, 3–1-es összesítéssel

La Fiorita (San Marinó-i)–UNA Strassen (luxemburgi) 0–2

Továbbjutott: a Strassen, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel