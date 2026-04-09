Semmi sem lehetetlen – Thury Gábor jegyzete

Ha a kapus Tóth Balázs egészséges, ő Marco Rossi egyik legbiztosabb pontja a magyar válogatottban.

Igen, ő az, akiről a 2025 októberében 2–2-re végződő portugál–magyar vb-selejtező után azt írta a nővére a Facebookon, büszke rá, mert megmutatta, az álmok valóra válthatók. A szőke kisöcs még háromévesen azt mondta neki, egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd. Tóth Balázs az alig több mint ötszázas lélekszámú Zubogyon nőtt fel, nyolcéves korától a sárga Volán-busszal naponta járt a majd’ húsz kilométerre fekvő Kazincbarcikára edzeni.

Tizenvalahány évesen pedig Felcsútra költözve nehezen dolgozta fel, hogy az őt segítő szerető családtól távol került. A Puskás Akadémia együttesében mutatkozott be az NB I-ben, Fehérvárról igazolt 2024-ben 26 évesen az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburnbe. Első számú kapusnak hívták a földkerekség legnagyobb darálójának tartott bajnokságba, de viszonylag sokára kapta meg a lehetőséget. Cirka egy éve már rendszeresen vele kezdődött az összeállítás, amikor 2025 novemberében súlyos térdsérülést szenvedett. A legjobbak közé Szlovénia ellen tért vissza, de az azt megelőző felépülés legalább annyira lélekpróbáló volt, mint a szülői ház távolságának elviselése, vagy már felnőttként a szeretett barátnő távolléte.

De ugorjunk a mába! Ha szombaton a Stoke City ellen nem kap gólt, hatmeccses gól nélküli sorozatot mondhat magáénak, ám fontosabbnak tartja, hogy a Blackburnnek ne legyenek kiesési gondjai. No és persze a Nemzetek Ligája, majd az Eb-selejtező a válogatottal. A Tóth Balázzsal készült interjúban olvashatjuk, amikor angliai együtteséhez került, az volt a vágya, hogy megmutassa magát, aztán jöhet a következő szint.

Igen, a következő szint. Nem titok, a 28 éves, hatszoros válogatott kapus az öt elit bajnokság egyikébe vágyik, azt sem tagadva, hogy karrierjében még van egy szintlépés. Ez utóbbiról nem esik szó a beszélgetésben, de figyelemre méltó, hogy jelenlegi klubja szeretné meghosszabbítani 2027-ben lejáró szerződését, ám a felek egyelőre nem állapodtak meg. Ha azt nézzük, Zubogyról a Championshipbe kerülni talán nehezebb, mint onnan az egyik elit ligába. Ha másért nem, azért, mert Tóth Balázs pályafutása eddig arra példa: semmi sem lehetetlen.

