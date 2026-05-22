Holnap Borbélyhoz mész! – Deák Zsigmond jegyzete

Tímár Péter immár ikonikussá nemesedett filmje, az 1997-ben bemutatott Csinibaba egyik sokat emlegetett-idézgetett mondata az ávósból lett tömbházmesterhez, a Gálvölgyi János játszotta Simon bához köthető: „Jenő, hosszú a hajad, holnap borbélyhoz mész!” – szólt a fiához. Az egy dolog, hogy nekünk is volt itt, a Nemzeti Sportnál egy Simon vagy inkább Simi bánk a 2019 nyarán, 64 évesen elhunyt legendás kézilabda-szakíró, Simon József személyében (Isten nyugosztalja őt!), amiről viszont eszembe jutott a klasszikus szöveg, az a borbély. Egészen pontosan Borbély, mégpedig Borbély Balázs, a friss futballbajnoki aranyérmes ETO vezetőedzője. A vele készült nagyinterjú alapján ugyanis az az érzésem, hogy sokunknak el kellene mennie hozzá, edzőkollégáknak, újságíróknak, sportvezetőknek, szurkolóknak, nem csak Jenőnek. Teszem hozzá, természetesen nem igazából, hanem virtuálisan, hogy meg ne ijesszük ekkora tömegben, mert a magamutogatás, a népszerűség hajhászása nem igazán sajátja a dunaszerdahelyi születésű 46 éves szakembernek.

Pedig nyugodtan lehetne, hiszen kitűnő játékos volt (13-szoros szlovák válogatott, az év labdarúgója, sikeres németországi, ciprusi, romániai légiós) és remek edző lett. Érdekesség, hogy egyrészt a 2006–2007-es idényben együtt szerepelt az 1. FC Kaiserslauternben a legnagyobb hazai riválisnak számító Ferencváros sportigazgatójával, Hajnal Tamással, másrészt trénerként is dolgozott a Fradi utánpótlásában, ahonnan elmondása szerint barátsággal távozott, hogy a győri sikersorozat előtt újra hazatérjen szűkebb pátriájába, a DAC-hoz. S miért ne higgyünk neki? Olyan keresetlen őszinteséggel válaszol a kérdésekre, a Nemzeti Sport mellett a számára ismeretlen és megszámlálhatatlan médiumokéra is, ha már megígérte, amit elég nehéz lenne eljátszani. A szakmai tudását az ETO tündöklésének megalapozása mellett az is jelzi, ahogy hajszálpontosan megjósolta, kik lesznek a csapatából válogatottak. A jövőjéről sem mismásol felesleges tiszteletköröket téve, magát és kiemelkedő focistáit egyaránt el tudja képzelni külföldön, magasabb szinten, ha eljön az idejük, azt sem tagadva, hogy azért a magyar edzőkért nem kapkodnak az elit ligák.

Szóval legalább gondolati síkon érdemes elmenni hozzá, ha a filmbéli Jenő már volt, akkor megint igaza lesz Simon bának a Csinibabából ugyanebben a témában megfogalmazott másik mondatával: „Menj haza, a többiek meg borbélyhoz!” Pontosabban Borbélyhoz, függetlenül attól, rövid-e már a hajuk, netalán teljesen kopaszok.