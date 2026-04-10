Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni

– Michael O'Neill vezetőedző éppúgy dicsérte a lefújás után, mint az ellenfelet irányító James Morrison, a szurkolók szeretetáradatáról nem is beszélve. Nem lehet rossz érzés…

– Nyilván jólesik a dicséret, de próbálom a helyén kezelni ezeket a megnyilvánulásokat. Rendben, hat pontra eltávolodtunk a kieső helyektől, ám egy pillanatra sem nyugodhatunk meg, amíg a csapat nincs biztonságban, nem tudok másra koncentrálni, csak a bennmaradás kiharcolására.

Tóth Balázs jó formában van (Fotó: Getty Images)

– Az előző idényben két ponton múlt, hogy a Blackburn nem került be a rájátszásba, a hetedik helyen zárt, most ugyanakkor csak a tizenkilencedik. Megfordult a rajt előtt a fejében, hogy ennyire nehéz bajnoki évad következhet?

– Ebben a bajnokságban bárki legyőzhet bárkit, hogy mást ne mondjak, a tavaly még Premier League-szereplő Leicester most egy osztállyal lejjebb az életéért küzd, pillanatnyilag kieső helyen áll. Azt már az indulásnál sejtettük, az első két helyre szinte lehetetlen odaérni, ám szerettünk volna bekerülni a rájátszásba, a feljutásért harcolni. Átalakult a keretünk, tizennégyen távoztak, a helyükre többnyire Európából érkeztek játékosok, nekik nagyon nehéz az itteni iramot, mentalitást felvenniük. Hat pontra vagyunk a már kiesést jelentő huszonkettedik helytől, nyugodtabbak lennénk, ha legalább kilenc pont lenne a különbség, de ebben az esetben is csak azt mondhatnánk, talán megkapaszkodunk. A Leicester City arra is képes, hogy ötből ötször nyerjen, szóval, azt hiszem, ha a hátralévő öt fordulóban egyszer győzünk és egy döntetlent játszunk, megnyugodhatunk.

– Említette, hogy öt forduló van még a bajnokságból, tavaly éppen ebben az időszakban kapta meg a lehetőséget az akkori vezetőedzőtől, Valérien Ismaëltől. A Blackburn tizenhárom pontot szerzett, a francia tréner pedig azt mondta, pontosan olyan kapusra van szüksége, mint ön.

– Éppen a napokban gondoltam rá, hogy egy évvel ezelőtt ilyenkor jutottam szóhoz. Számomra az volt az idény legszebb szakasza, csodálatos időjárás, tavaszodott, jól ment a védés és sikeres volt a csapatunk. Szeretném, ha hasonlóan jól alakulna a bajnoki hajrá, de nagyon nehéz mérkőzések várnak még ránk.

– Nincs olyan hét, hogy ne kapna dicséretet a teljesítménye miatt: meglepődnénk, ha a nyáron nem lenne lehetősége továbblépni.

– Amikor a Blackburnbe igazoltam, az volt a vágyam, hogy megmutassam magam, és ha sikerül megugranom a lécet, jöhet a következő lépcsőfok. Amit reméltem, megvalósult, jó lenne szintet lépni, ám nem tudom, mit hoz a jövő, most csak az fontos, hogy minél előbb kiharcoljuk a bennmaradást.

Tóth Balázs már a válogatottban is megmutatta, mire képes (Fotó: Török Attila)

– Klubja számára lassan befejeződik az idény, a válogatott ugyanakkor márciusban vágott neki egy új évnek: mit tartogathat ez az időszak?

– Túl vagyunk a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzésen, júniusban Finnországgal és Kazahsztánnal játszunk, mindkettőt meg akarjuk verni. Utána következik a Nemzetek Ligája-sorozat, bízom benne, a játékunk biztató lesz, és eredményes, aztán elkezdjük az Európa-bajnoki selejtezőket – a cél az, hogy kétezerhuszonnyolcban ott legyünk a kontinenstornán!

– Három bajnoki óta nem kapott gólt a Blackburn, és ha ehhez még hozzátesszük, hogy közben a válogatottban is volt két ilyen meccse, elmondhatjuk, ragyogó sorozattal büszkélkedhet. Szombaton a Stoke City vendégei lesznek, a gól nélküli döntetlen boldoggá tenné? Vagy inkább sokgólos bajnoki, de győzelem?

– Kilenc nap alatt volt négy kapott gól nélküli meccsem, de összességében öt találkozónál jár ez a számláló, nyilván örülnék a sorozat folytatásának. Hat kapott gól nélküli mérkőzés jól nézne ki statisztikailag, de gondolkodás nélkül elcserélném mondjuk öt négyes Blackburn-győzelemre, hiszen akkor jó eséllyel görcs nélkül veselkedhetnénk neki az utolsó négy fordulónak, lehetne élvezni a futballt a hajrában. Egyébként a Puskás Akadémiánál volt már hatmeccses sorozatom, de azért a Championship más szint. Mindig van feladatom, a csapatnak és nekem is értékes, ha nullán tudjuk tartani az ellenfeleket.