Döntetlent játszott Szlovákiában a magyar futsalválogatott

A januári Európa-bajnokság óta először lépett pályára Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata, amely a Léván rendezett meccs első félidejében Rábl János góljával vezetést szerzett. A hazaiak hátrányban a korábbinál lényegesen veszélyesebben játszottak, és még a szünet előtt fordítottak. A fordulás után a magyar csapat játszott némi fölényben, és Juhász Donát révén egyenlített, a győzelmet azonban nem tudta megszerezni.

A két együttes kedden Esztergomban ismét összecsap egymással.