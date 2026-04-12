Döntetlent játszott Szlovákiában a magyar futsalválogatott

A magyar futsalválogatott vasárnap 2–2-es döntetlent játszott a szlovák csapat vendégeként felkészülési mérkőzésen.
A januári Európa-bajnokság óta először lépett pályára Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata, amely a Léván rendezett meccs első félidejében Rábl János góljával vezetést szerzett. A hazaiak hátrányban a korábbinál lényegesen veszélyesebben játszottak, és még a szünet előtt fordítottak. A fordulás után a magyar csapat játszott némi fölényben, és Juhász Donát révén egyenlített, a győzelmet azonban nem tudta megszerezni.
A két együttes kedden Esztergomban ismét összecsap egymással.
2026.03.27. 10:17
