Nemzeti Sportrádió

Döntetlent játszott Szlovákiában a magyar futsalválogatott

2026.04.12. 20:52
Fotó: mlsz.hu
Címkék
futsal szlovák futsalválogatott magyar futsalválogatott
A magyar futsalválogatott vasárnap 2–2-es döntetlent játszott a szlovák csapat vendégeként felkészülési mérkőzésen.

A januári Európa-bajnokság óta először lépett pályára Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata, amely a Léván rendezett meccs első félidejében Rábl János góljával vezetést szerzett. A hazaiak hátrányban a korábbinál lényegesen veszélyesebben játszottak, és még a szünet előtt fordítottak. A fordulás után a magyar csapat játszott némi fölényben, és Juhász Donát révén egyenlített, a győzelmet azonban nem tudta megszerezni.

A két együttes kedden Esztergomban ismét összecsap egymással.

 

futsal szlovák futsalválogatott magyar futsalválogatott
Legfrissebb hírek

Az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.04.03. 22:37

A Nyíregyháza kiütötte az Aramis SE-t a futsal NB I felsőházában

Labdarúgó NB I
2026.04.02. 21:37

A Haladás és a Kecskemét is négy gólt lőtt a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.03.30. 21:57

Rangadót nyert az Újpest, és a Veszprém is győzött hazai pályán a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.03.27. 23:16

Futsal: az Eb-keretre épít a szövetségi kapitány

Magyar válogatott
2026.03.27. 10:17

Szoros mérkőzést húzott be a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.03.23. 22:11

A magyar női futsalválogatott ismét kikapott az olaszoktól

Magyar válogatott
2026.03.21. 20:52

Rangadón aratott győzelemmel javított a Veszprém a futsal NB I rájátszásában

Labdarúgó NB I
2026.03.20. 23:26
Ezek is érdekelhetik