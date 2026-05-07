Az Újpest idegenben nyert a Veszprém ellen a férfi futsal NB I-ben

A forduló rangadóján a Veszprém szerezte meg a vezetést Hadházi Sándor találatával, de a lila-fehérek előbb egyenlítettek Suscsák Máté révén, majd Hadzsi Máté a győzelmet jelentő gólt is megszerezte csapatának.

Az Újpest ennek a sikernek köszönhetően tovább növelte előnyét a felsőházi rájászásban, és már hat ponttal előzi meg a második helyezett, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet.

FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ

Veszprém–Újpest 1–2