Az Újpest idegenben nyert a Veszprém ellen a férfi futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2–1-re legyőzte a Veszprémet csütörtök este.
A forduló rangadóján a Veszprém szerezte meg a vezetést Hadházi Sándor találatával, de a lila-fehérek előbb egyenlítettek Suscsák Máté révén, majd Hadzsi Máté a győzelmet jelentő gólt is megszerezte csapatának.
Az Újpest ennek a sikernek köszönhetően tovább növelte előnyét a felsőházi rájászásban, és már hat ponttal előzi meg a második helyezett, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet.
FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
Veszprém–Újpest 1–2
Legfrissebb hírek
Az Újpest elnöke üzent a Ferencváros elleni derbi után
Labdarúgó NB I
2026.05.05. 13:52
Ezek is érdekelhetik