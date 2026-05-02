Az Újpest és a házigazda a két döntős a férfi futsal Magyar Kupában

2026.05.02. 21:39
Nagy csatában jutott tovább az Újpest (Fotó: mlsz.hu)
Az Újpest FC szétlövésben győzte le az SG Kecskemétet, míg a másik ágon a házigazda Veszprém könnyedén nyert a címvédő Berettyóújfalu ellen a férfi futsal Magyar Kupa szombati elődöntőjében.

A Március 15. úti Sportcsarnokban rendezett első elődöntőben mindössze 30 másodpercet kellett várni az első gólra, amellyel a Kecskemét került előnybe, majd még az első perc letelte előtt egyenlített az Újpest. A 7. percben Kártik Zsombor egy előre ívelt labdából használta ki a kecskeméti kapus rossz helyezkedését. A térfélcsere után egyenlített, majd fordított a Kecskemét, sőt a második felvonás derekán 4–2-es előnyben is volt. Három és fél perccel a rendes játékidő vége előtt Lucas Moreira kiállítása miatt a fővárosi csapat emberhátrányba került, de így is betalált, ezzel 4–3-ra zárkózott, majd az utolsó pillanatokban Kártik hosszabbításra mentette a találkozót. A ráadás elején az Újpest szerezte vissza az előnyt, majd Öreglaki Norbert révén 5–5-re visszakapaszkodott a Kecskemét. A hosszabbítás második öt percében nem esett több gól, így szétlövés következett, amelyből az Újpest jött ki jobban.

A Veszprém ennél simábban harcolta ki a finálét, az 5. percben Dróth Zoltán szerzett vezetést, erre még a Berettyóújfalu válaszolt, de két percen belül ismét a bakonyiak álltak jobban. A szünetig Hadházi Sándor is betalált, és a fordulást követően ugyancsak a Veszprém akarata érvényesült. Thiago Dos Santos duplázott, és Fellembek Zétény is góllal vette ki a részét a sikerből.

A vasárnapi fináléban 13.45-ös kezdettel a Veszprém és az Újpest küzd a trófeáért. A férfi és női döntőt az M4 Sport+ és az M4 Sport élőben közvetíti.

FÉRFI FUTSAL MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM
ELŐDÖNTŐ
Újpest FC–ScoreGoal Kecskemét 5–5 (2–1, 4–4, 5–4) – hatméteresekkel 5–4 
Gólszerző: Suscsák (1.), Kártik (7., 40.), Hadzsi (38.), Czerman (41.), ill. Biró A. (1.), Sipos G. (22., 32.), Bencsik (25.), Öreglaki (45.)
Kiállítva: Lucas (37., Újpest)
Vehir.hu Futsal Veszprém–Mezei-Vill FC Berettyóújfalu 6–1 (3–1) 
Gólszerző: Dróth (5.), Knizs (8.), Hadházi (18.), Dos Santos (23., 36.), Fellembek (36.), ill. Szabó L. (6.)
Kiállítva: Petró (17., Berettyóújfalu)
DÖNTŐ
13.45: Újpest FC–Vehir.hu Futsal Veszprém (Tv: M4 Sport+)

Labdarúgó NB I
6 órája

A TFSE és a Tolna jutott be a női futsal Magyar Kupa döntőjébe

Mindkét elődöntő 3–2-re végződött – az előző öt kiírás győztese nem védheti meg a címét.

 

 

