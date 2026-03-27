Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos

2026.03.27. 13:55
Varga sérülése nem jött rendben (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán jelentette be, hogy Varga Barnabás elhagyta a válogatott edzőtáborát.
Magyar válogatott
4 órája

Varga Barnabás az AEK Athén hétvégi bajnokiján megsérült, és a szünetben le kellett cserélni az első félidőben gólt szerző magyar támadót. Varga elutazott a válogatotthoz, de pénteken kora délután az MLSZ a hivatalos X-oldalán jelezte, hogy a magyar játékos sérülése nem jön rendbe az edzőtábor végéig.

Willi Orbán ellenben csatlakozott a kerethez, a Lipcsében játszó középhátvéd személyes okok miatt nem készült eddig a társakkal.

Magyar válogatott
24 perce

Marco Rossi Arne Slot kijelentéséről: „Elvárnám, hogy az edzők ne mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek”

„Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot.”

 

Marco Rossi eredetileg kihirdetett keretében szerepelt Loic Nego, Callum Styles és Szűcs Kornél is. Nego sérülés, Styles pedig személyes okok miatt nem is érkezett meg az edzőtáborba, míg Szűcs egy sérülés miatt csütörtökön dőlt ki a sorból. Szalai Attilát és Nagy Zsoltot utólag hívta be a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott szombaton Szlovéniával, március 31-én pedig Görögországgal játszik hazai pályán.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna  (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)

A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

 

 

Legfrissebb hírek

