Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos

Varga Barnabás az AEK Athén hétvégi bajnokiján megsérült, és a szünetben le kellett cserélni az első félidőben gólt szerző magyar támadót. Varga elutazott a válogatotthoz, de pénteken kora délután az MLSZ a hivatalos X-oldalán jelezte, hogy a magyar játékos sérülése nem jön rendbe az edzőtábor végéig.

Willi Orbán ellenben csatlakozott a kerethez, a Lipcsében játszó középhátvéd személyes okok miatt nem készült eddig a társakkal.