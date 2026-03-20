Szalai Ádámot beválasztották az MLSZ elnökségébe

A szakmai bizottságban eddig is tag Szalai Ádám 92 sportszervezet támogatásával lett jelölt, a küldöttgyűlésen egyhangú szavazással választották be az elnökségbe.

A pénteki eseményen bejelentették, hogy Szalai Nyilasi Tibor helyét veszi át az elnökségben – a 70-szeres válogatott, az MLSZ-ben 2010 óta dolgozó Nyilasit, valamint Berzi Sándort, a fegyelmi bizottság elnökét tiszteletbeli elnökségi tagnak választották meg.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke már a küldöttgyűlést nyitó éves beszámolójában utalt Szalai elnökségbe jelölésére, hozzátéve, hogy tervei szerint a válogatott korábbi csapatkapitánya alelnökként az utánpótlásért lesz felelős – erről később születhet hivatalos elnökségi döntés.

