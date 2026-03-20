„Voltak indokolatlan szigorításaink, amelyek feleslegesek voltak” – Csányi Sándor az MLSZ közgyűlésén

Mondandója elején Csányi Sándor emlékezetett, hogy az idén volt 125 éve, hogy megalakult az MLSZ, a születésnap azonban nemcsak a szövetség, hanem az egész magyar labdarúgás ünnepe. Ennek alkalmából éppen ennyi fa elültetését tervezik. „Legközelebb egy erdőben ülésezünk” – mosolygott az elnök. Mint mondta, jelentős utat járt be az MLSZ, voltak sikerek és voltak kudarcok is. Felidézte a legfontosabb mérföldköveket, köztük az Aranycsapat sikereit, és azt, hogy miután átvették az irányítást, fejlődő pályára állították a magyar labarúgást szakmailag és infrastrukturálisan is. Kiemelte annak a jelentőségét, hogy egyre több magyar játszik külföldön, például a Bajnokok Ligája-sorozatban is.

A GAZDÁLKODÁSRÓL

Mint mondta, 2.1 milliárd forint volt az MLSZ mérleg szerinti eredménye az előző évben. Összesen 62 milliárd forinttal gazdálkodtak, ebből 44 milliárd forint ment a grassroots utánpótlás-nevelésre és 18 milliárd az infrastruktúra fejlesztésére. Az NB I-es klubok átlagos költségvetése 5.4 milliárd forint volt, köszönhetően a Ferencváros nemzetközi eredményeinek is, az NB II-eseké pedig 1.1 milliárd.

„Stabil az NB I és az NB II helyzete is – szögezte le Csányi Sándor, aki felhívta ugyanakkor a figyelmet arra a tényre, hogy a klubok tőkehelyzete nem erősödött. – Jó lenne haladni abba az irányba, hogy a kluboknál valós tulajdonosok legyenek.”

AZ MLSZ ÉS A KLUBOK VISZONYA

„Nem akarok Kubatov Gáborral vitázni, de vannak dolgok, amelyekben nem értünk egyet” – mondta a Ferencváros elnökét említve Csányi Sándor, AKI hangsúlyozta, hogy a kluboknak van szövetsége, nem pedig fordítva. Az önálló profi liga létrehozásának lehetőségére reagálva elmondta: ezt az alapszabály nem teszi lehetővé, az UEFA az MLSZ-szel tartja a kapcsolatot, az UEFA-szabály szerint a játékvezetés, az átigazolások és a fegyelmi nem kerülhet ki az MLSZ-ből. Szavai szerint viszont nyitottak minden előremutató javaslatra, ám ennek jelenleg semmilyen előnyét nem látják.

Beszélt arról, hogy megerősítették a szakmai bizottságot, döntően a profi futballból érkező szakemberekkel, és lehet, hogy létrehoznak majd az utánpótlás fejlesztésére is egy bizottságot. Azt kérte, hogy vegyék komolyan a bizottságokat és megfelelően felhatalmazott képviselőket küldjenek a klubok.

Az nem megy, hogy megszavazzuk egyhangúlag, aztán az újságokban tiltakozunk

– emelte ki egy példát a sok közül.

Szerinte az utánpótlás nevelésében felelőssége van a szövetségnek, az amatőr kluboknak és a profi kluboknak is. „A profi kluboknak alapvető érdeke, hogy minél több fiatalt foglalkoztassanak” – mondta, hozzátéve, hogy aktívabb, előremutatóbb közös munkát kért a kluboktól.

Fotó: Török Attila

A VÁLOGATOTTAKRÓL

A nemzeti tizenegyre áttérve elmondta, hogy mára kinőttük a Puskás Arénát is, hiszen 100-120 ezer jegyet is el tudnának adni a meccsekre, sőt, néha ennél jóval többet is. „Ennek az alapja, hogy megfelelő az infrastruktúra, a másik pedig a válogatott javuló teljesítménye” – mondta. Kitért arra is, hogy a válogatott világranglista-helyezése jelenleg nem a legjobb, volt már jobb is, mivel a selejtezők nem voltak a legsikeresebbek. Úgy fogalmazott, hogy szerinte három vb-selejtező is a mi hibánkból ment el:

Az ember tragédiájában léteznek hasonló jelenetek

– jegyezte meg.

Úgy érzi, hogy a következő négy év izgalmasan alakul majd, és reményét fejezte ki, hogy a Nemzetek Ligájában a válogatott be tudja bizonyítani, hogy ott vagyunk a legjobb 16 válogatott között, az Európa-bajnoki selejtezőkön sikerül harcolni a továbbjutást, és szerinte minden sebet begyógyítana, ha kijutnánk a következő világbajnokságra.

„Ha nem ezt remélnénk, akkor nem hosszabbítottuk volna meg Marco Rossi szerződését. Nagyon sokat letett a magyar labdarúgás asztalára” – tért át a szövetségi kapitány munkásságára, hozzátéve, hogy a játékosok is bíznak a szakemberben. Azzal nem ért egyet, hogy nem volt pszichológus a válogatottnál, ezért végül megállapodtak abban, hogy a jövőben lesz a csapat mellett egy mentális szakember.

A szövetségi kapitányoknál maradva a magyar futsal javulásáról is beszélt érintőlegesen, akárcsak a női válogatott eredményeiről. Úgy fogalmazott, hogy mind a három szövetségi kapitány, azaz Rossi, Szarvas Alexandra és Sergio Mullor is kiváló munkát végzett.

Csányi Sándor szerint a magyar labdarúgásban olyan szakemberekre van szükség, akik pályafutásuk alatt külföldön szereztek tapasztalatokat – ennek megfelelően a szakmai bizottság is így áll fel. Bejelentette, hogy elnökségi tagnak a válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot jelölik, akit az utánpótlásért felelős harmadik alelnöknek javasol.