„Szakmailag logikus lenne a két meccs, de túlságosan az NB I-es csapat felé billenne a mérleg nyelve” – Lőw Zsolt az osztályozóról

A Magyar Labdarúgó-szövetség keddi elnökségi ülésén elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását, amelyben egy jelentős változás szerepel: a 2026–2027-es idénytől kezdve az automatikusan kieső utolsó helyezett mellett osztályozó mérkőzés dönt majd a másik csapat bennmaradásáról, illetve feljutásáról.

„Az osztályozó bevezetésének ötlete nem új keletű, az NB I-es klubok egy ideje kérték már, ugyanis szerintük a tizenkét csapathoz képest aránytalan volt a két kieső. Ha körbetekintünk a nemzetközi futballvilágban, azt látjuk, a tizenkét csapatos bajnokságokban több példa van arra, hogy csak az utolsó esik ki automatikusan, míg az utolsó előtti osztályozót játszik, mint arra, hogy az utolsó kettő biztosan kiesik. Innen nézve az élvonalbeli egyesületek részéről ez egy jogos kérés volt, ugyanakkor az MLSZ-nek az NB II-es klubok érdekeit is szem előtt kell tartania” – kezdte értékelését Lőw Zsolt.

„A kérdést a sportigazgatósággal, a szakmai bizottsággal, valamint az NB I-es és az NB II-es bizottság képviselőivel is megtárgyaltuk, és a javaslatunkat ezután terjesztettük az elnökség elé. Ennek kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, azonban – ahogy eltérő érdekek esetében ez természetes – mindenki számára tökéletes döntést nem lehetett hozni.”

„Az esélyegyenlőség miatt dől el egy mérkőzésen az élvonalbeli tagság. Szakmailag logikus lenne a két meccs, de abban az esetben, éppen a bajnokságok rendszeréből adódó különbségek miatt, túlságosan az NB I-es csapat felé billenne a mérleg nyelve. Hiszen az első osztályú kluboknak magasabb a költségvetésük, alkalmazhatnak légiósokat, a támogatás terén is kialakulhat nagyobb differencia – ez két találkozón könnyebben kijön, mint egyen. Ráadásul tudjuk jól, a labdarúgásban egy mérkőzésen bármi előfordulhat. S ennek az egy meccsnek adhatunk egy olyan körítést, hogy azzal a futball ünnepévé varázsoljuk, ahogy azt teszik Angliában, Németországban és még számos országban. Abban mindenki biztos lehet, hogy az MLSZ mindent megtesz majd azért, hogy olyan helyszínt találjon és olyan körülményeket biztosítson, amelyeknek köszönhetően valóban ünneppé válik az osztályozó mérkőzés” – véli a szövetség szakmai alelnöke.