Igazoltatások, feljelentések, helyszíni birságok – így büntetett a rendőrség az Újpest–FTC után

2026.05.04. 15:54
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I-ben vasárnap lejátszott Újpest–FTC (0–5) bajnoki második félideje rövid időre félbeszakadt szurkolói rendbontás miatt. A rendőrök 17 embert igazoltattak, két embert előállítottak, négyet feljelentettek, hat főre helyszíni bírságot szabtak ki.

 

A történtekkel kapcsolatban az alábbi közlemény olvasható a police.hu-n.

„A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet alapján előzetesen kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó-mérkőzést játszottak május 3-án a budapesti Szusza Ferenc stadionban. Ennek megfelelően a sportrendezvény biztosításában a biztonsági szolgálat mellett a Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság erői is részt vettek. A mérkőzéssel összefüggésben a rendőrök 17 embert igazoltattak. Két ember beszaladt a játéktérre, őket a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő és rendbontás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt négy emberrel szemben feljelentést tettek, hat fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, egy emberhez pedig mentőt hívtak a rendőrök.”

Tegnap, 18:00

Az öt gólt szerző FTC kiütötte az Újpestet – az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben

Több mint tízezer néző előtt a lila-fehérek nem tudták megnehezíteni a zöld-fehérek dolgát. Az FTC-nek továbbra sincs a saját kezében a sorsa a bajnoki címért zajló küzdelemben.

 

