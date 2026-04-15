NB II: képernyőre kerül a Vasas és a Honvéd

Az NB II 27. játéknapján az eredetileg április 26., vasárnap, 19.00-ra kiírt Budapest Honvéd–Soroksár SC bajnoki időpontja április 27., hétfő, 20.00-ra módosult, mivel a találkozót az M4 Sport közvetíti.

A bajnokság 28. fordulójában május 3., vasárnap, 19:00-ra kisorsolt Vasas FC–Budafoki MTE mérkőzés pedig a televíziós közvetítés miatt szintén egy nappal később, május 4-én, hétfőn, 20 órakor fog kezdődni.

NB II

26. FORDULÓ

Április 18., szombat

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC

Április 19., vasárnap

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár

17.00: Karcagi SC–Kecskeméti TE

17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár

17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka

19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc

Április 20., hétfő

20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló

27. FORDULÓ

Április 26., vasárnap

17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka

17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny

17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC

Április 27., hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC

28. FORDULÓ

Május 3., vasárnap

17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár

17.00: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC

17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc

19.00: Soroksár SC–FC Ajka

Április 27., hétfő

20.00: Vasas FC–Budafoki MTE