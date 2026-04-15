NB II: képernyőre kerül a Vasas és a Honvéd
Az NB II 27. játéknapján az eredetileg április 26., vasárnap, 19.00-ra kiírt Budapest Honvéd–Soroksár SC bajnoki időpontja április 27., hétfő, 20.00-ra módosult, mivel a találkozót az M4 Sport közvetíti.
A bajnokság 28. fordulójában május 3., vasárnap, 19:00-ra kisorsolt Vasas FC–Budafoki MTE mérkőzés pedig a televíziós közvetítés miatt szintén egy nappal később, május 4-én, hétfőn, 20 órakor fog kezdődni.
NB II
26. FORDULÓ
Április 18., szombat
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC
Április 19., vasárnap
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár
17.00: Karcagi SC–Kecskeméti TE
17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár
17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka
19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc
Április 20., hétfő
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló
27. FORDULÓ
Április 26., vasárnap
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Április 27., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC
28. FORDULÓ
Május 3., vasárnap
17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár
17.00: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC
17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc
19.00: Soroksár SC–FC Ajka
Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|25
|17
|4
|4
|51–18
|+33
|55
|2. Budapest Honvéd
|25
|16
|3
|6
|43–20
|+23
|51
|3. Kecskeméti TE
|25
|13
|3
|9
|39–31
|+8
|42
|4. Mezőkövesd
|25
|12
|6
|7
|33–28
|+5
|42
|5. Csákvár
|25
|9
|10
|6
|39–33
|+6
|37
|6. Videoton FC Fehérvár
|25
|9
|9
|7
|32–25
|+7
|36
|7. Kozármisleny
|25
|9
|8
|8
|29–36
|–7
|35
|8. Karcagi SC
|25
|9
|7
|9
|27–35
|–8
|34
|9. Tiszakécske
|25
|8
|9
|8
|31–35
|–4
|33
|10. Szeged-Csanád GA
|25
|8
|8
|9
|26–28
|–2
|32
|11. FC Ajka
|25
|10
|1
|14
|19–30
|–11
|31
|12. BVSC-Zugló
|25
|9
|4
|12
|28–26
|+2
|31
|13. Soroksár SC
|25
|5
|8
|12
|33–42
|–9
|23
|14. Békéscsaba
|25
|5
|8
|12
|25–38
|–13
|23
|15. Budafoki MTE
|25
|5
|7
|13
|24–42
|–18
|22
|16. Szentlőrinc
|25
|3
|11
|11
|28–40
|–12
|20