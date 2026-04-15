NB II: képernyőre kerül a Vasas és a Honvéd

2026.04.15. 13:10
Képernyőre kerül a Budapest Honvéd (Fotó: Dömötör Csaba)
Újabb másodosztályú labdarúgó-mérkőzések időpontjának megváltoztatásáról döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága.

Az NB II 27. játéknapján az eredetileg április 26., vasárnap, 19.00-ra kiírt Budapest Honvéd–Soroksár SC bajnoki időpontja április 27., hétfő, 20.00-ra módosult, mivel a találkozót az M4 Sport közvetíti.

A bajnokság 28. fordulójában május 3., vasárnap, 19:00-ra kisorsolt Vasas FC–Budafoki MTE mérkőzés pedig a televíziós közvetítés miatt szintén egy nappal később, május 4-én, hétfőn, 20 órakor fog kezdődni.

NB II
26. FORDULÓ
Április 18., szombat
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC
Április 19., vasárnap
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár
17.00: Karcagi SC–Kecskeméti TE
17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár
17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka
19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc
Április 20., hétfő
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló

27. FORDULÓ
Április 26., vasárnap
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Április 27., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC

28. FORDULÓ
Május 3., vasárnap
17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár
17.00: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC
17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc
19.00: Soroksár SC–FC Ajka
Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC25174451–18+3355
  2. Budapest Honvéd25163643–20+2351
  3. Kecskeméti TE25133939–31+842
  4. Mezőkövesd25126733–28+542
  5. Csákvár25910639–33+637
  6. Videoton FC Fehérvár2599732–25+736
  7. Kozármisleny2598829–36–735
  8. Karcagi SC2597927–35–834
  9. Tiszakécske2589831–35–433
10. Szeged-Csanád GA2588926–28–232
11. FC Ajka251011419–30–1131
12. BVSC-Zugló25941228–26+231
13. Soroksár SC25581233–42–923
14. Békéscsaba25581225–38–1323
15. Budafoki MTE25571324–42–1822
16. Szentlőrinc253111128–40–1220

 

 

