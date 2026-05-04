Női vízilabda vk: kikapott a világbajnok görögöktől a magyar válogatott

A két együttes a vk előtt együtt készült Görögországban, több edzőmeccset és egy hivatalos találkozót is játszottak egymással, Athénban a házigazdák diadalmaskodtak szoros küzdelemben.

Az első negyedben Neszmély Boglárka remekelt a magyar kapuban, hatból öt lövést hárított, közte egy ötméterest is. Ennek is köszönhetően a második játékrész közepén két góllal vezetett a magyar válogatott, a görögök viszont két távoli lövéssel egyenlítettek.

Döntetlenről indult a harmadik felvonás, a görögök elléptek kettővel, de a magyaroknak sikerült felzárkózniuk.

A záró nyolc percnek egygólos görög előnnyel indultak neki a csapatok, a magyarok nehéz helyzetbe kerültek, mivel hetedik kontra ítéletet hevesen szóvá tevő Cseh Sándor piros lapot kapott. A görögök éltek a lehetőségekkel, két büntetőt is belőttek, gyakorlatilag eldöntve ezzel az összecsapást (10–7), és a vége ötgólos vereség lett.

VÍZILABDA

Női világkupa, selejtező, Rotterdam

Az 5–8. helyért

Magyarország–Görögország 14–9 (1–2, 3–2, 4–3, 6–2)

Rotterdam. Vezette: Van den Berg (holland), Spiritosanto (amerikai)

GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – SZIUTI 5, Bicaku, Patra 1, XENAKI 4, Szanta 1, JANOPULU 2. Csere: Kureta, Szaltamanika, V. Plevritu, Tornaru 1, Miriokefalitaki, Furaki. Szövetségi kapitány: Theoharisz Pavlidisz

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 1, Alaksza, Szilágyi D., Dömsödi, FARAGÓ K. 4, Leimeter. Csere: Varró 1, Dobi, Hetzl, Garda 1, Lendvay 1, Hajdú K. 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 12/2

Gól – ötméteresből: 5/4, ill. 1/1

Kipontozódott: Szaltamanika (12. p.), Lendvay (25. p.)



