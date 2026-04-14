NB I: döntött az MLSZ, jön az osztályozó

2026.04.14. 20:05
null
osztályozó NB I MLSZ elnökség MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége keddi ülésén – a korábban meghatározott irányelveket szem előtt tartva – elfogadta a bajnokságok versenykiírását. Az NB I-es és az NB II-es kiírásban néhány finomítás mellett az osztályozó bevezetése jelenti a konkrét változást – közölte a szövetség a hivatalos honlapján.

„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért. Arról, hogy végül melyik együttes szerepelhet az NB I-ben, egy találkozó dönt, amelyet semleges pályán – amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és a stadionban adottak a feltételek a videobíró alkalmazására – rendeznek. Így kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgóidényt” – áll a szövetség honlapján megjelent közleményben.

Az MLSZ az elnökségi ülésén arról is döntést hozott, hogy – annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám – a női élvonalban a következő idénytől háromcsoportos (1–4., 5–8.,  9–12.) rájátszást vezet be, ezzel együtt pedig megszünteti a bajnoki döntő és a bronzmérkőzés intézményét. A csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről, s ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is bevezetik az osztályozót.

 

 

Legfrissebb hírek

Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

Labdarúgó NB I
2 órája

Saját magán kívül a Rangersön és a Sahtaron múlhat, hogy egyenes ági BL-főtáblás lesz-e a Ferencváros

Bajnokok Ligája
7 órája

Újra élre állhat a Ferencváros – ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor

Labdarúgó NB I
8 órája

Bognár István visszatérése növelheti az MTK bennmaradási esélyeit

Labdarúgó NB I
8 órája

Temesvári Attila védőként az egyik legeredményesebb Szpari-játékos

Labdarúgó NB I
9 órája

Gruber Zsombor: Ha valaki, én ismerem a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
12 órája

Nem született gól Kisvárdán, a DVSC egy pontot szerezve is újra harmadik a tabellán

Labdarúgó NB I
23 órája

Filipovics Vladan: Huszonöt év eltelt, de nagyon motivált vagyok!

Minden más foci
Tegnap, 13:33
Ezek is érdekelhetik