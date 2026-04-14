NB I: döntött az MLSZ, jön az osztályozó

„A szövetség szakmai bizottsága megtárgyalta a klubok képviselőivel a professzionális bajnokságok versenykiírásának kérdését, és figyelembe véve az NB I-es klubok egyhangú ajánlását, egyetlen konkrét változtatást javasolt az elnökség számára. Kedden arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért. Arról, hogy végül melyik együttes szerepelhet az NB I-ben, egy találkozó dönt, amelyet semleges pályán – amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és a stadionban adottak a feltételek a videobíró alkalmazására – rendeznek. Így kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgóidényt” – áll a szövetség honlapján megjelent közleményben.

Az MLSZ az elnökségi ülésén arról is döntést hozott, hogy – annak érdekében, hogy az eddiginél magasabb legyen a mérkőzésszám – a női élvonalban a következő idénytől háromcsoportos (1–4., 5–8., 9–12.) rájátszást vezet be, ezzel együtt pedig megszünteti a bajnoki döntő és a bronzmérkőzés intézményét. A csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről, s ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is bevezetik az osztályozót.