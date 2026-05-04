„Aki a mostani verseny után is panaszkodna, inkább bújjon el” – Wolff üzent az F1-et kritizálóknak

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a kritikákra és a biztonsági aggályokra reagálva egy sor szabálymódosítást vezetett be a múlt hétvégi Miami Nagydíj előtt. Noha a résztvevők közül többen úgy vélték, ezek a módosítások nem jelentenek igazi különbséget, a versenyhétvége (a csapatok által hozott fejlesztések által is) izgalmasabban alakult, és valamivel kevésbé tűnt mesterkéltnek is a pályán zajló küzdelem. A mindkét bajnokságot fölényesen vezető Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a kritikusoknak üzent csapata újabb győzelme után.

„Ha akad akárcsak egyetlen olyan ember is, aki a mostani verseny után is panaszkodna, inkább bújjon el, de tényleg. Nyilván ez a pálya valamivel kedvezőbb, nem olyan energiaéhes, de mindig vannak jobb és rosszabb meccsek. Úgy gondolom, a mostani hétvége kiváló reklám volt a Formula–1 számára. Ami az erősorrendet illeti, egyértelmű elmozdulás történt. Bár még tartjuk magunkat, a McLaren óriási előrelépést tett. A Red Bull tempója is elképesztő volt a szombati időmérőn, egyszerűen a versenyen nem működött a stratégia. Nem volt olyan egyszerű a mostani futam. Folyamatosan fejlesztenünk kell, mert ez a szezon a fejlesztési versenyről fog szólni. Meglátjuk, hogyan működnek a frissítéseink Montrealban.”

A miami hétvégén az FIA-elnök, Mohammed ben-Szulajem nyíltan kijelentette, hogy a motorgyártók támogatása nélkül is vissza kívánják hozni a V8-as motorokat. A szövetség legkésőbb 2031-ben szeretné visszahozni a közkedvelt motorformulát, de örülne, ha már egy évvel korábban is lehetősége nyílna rá. Wolff támogatja az ötletet, de figyelmeztetett, a tisztán belső égésű erőforrásoknak már leáldozott. „Úgy gondolom, a Mercedes szempontjából nyitottak vagyunk az új motorszabályokra. Imádjuk a V8-as motorokat, szép emlékeink fűződnek hozzájuk. A mi szemünkben vérbeli Mercedes-motor, magas fordulatszámon pörög. A kérdést az jelenti, hogyan biztosítjuk, hogy elegendő energiát nyerjünk az akkumulátorból. Mert ha száz százalékban belső égésű motorra támaszkodunk 2030-ban vagy 2031-ben, akkor talán kissé nevetségesnek fogunk tűnni.”

„Ezt figyelembe kell venni, egyszerűbbé kell tennünk, és egy igazán erős motort kell készítenünk. Talán 800 lóerőt is ki tudnánk hozni a belső égésű motorból, amire elektromos energiával további 400, vagy még annál több lóerőt is rátehetnénk. Mi teljes mértékben nyitottan állunk a témához, feltéve, ha ezek a megbeszélések strukturáltan zajlanak, és mindenki érdekét figyelembe veszik. Tisztában vagyunk a gyártók jelenlegi pénzügyi helyzetével is. Nincs könnyű dolgunk, de ha jól megtervezik és véghez viszik, mi, a Mercedes benne van, hogy egy igazi, vérbeli versenymotorral térjünk vissza.”