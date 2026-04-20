Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénes: Az ETO megérdemelten lesz bajnok, ha elég pontot szerez

ROCK PÉTER
2026.04.20. 07:55
null
Dibusz Dénes nem unatkozott vasárnap este... (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Bánáti Kevin ETO FC labdarúgó NB I Schön Szabolcs bajnoki cím Ferencváros Dibusz Dénes
Óriási lépést tett a trónfosztás felé a labdarúgó NB I-ben az ETO FC, amely vasárnap este hazai pályán egygólos sikert aratott a Ferencváros felett. A mérkőzést követően a győriek gólszerzője, Bánáti Kevin és az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes is értékelt az M4 Sport riporterének, aki aztán Schön Szabolcsot is megszólaltatta.
Labdarúgó NB I
12 órája

A csereember Bánáti Kevin a tabella élére lőtte az ETO-t az FTC elleni aranyrangadón

A győriek fiatal támadója a 82. percben döntötte el a három pont sorsát. Három fordulóval a bajnokság vége előtt a győriek háromegységnyi előnnyel vezetik a tabellát a fővárosi zöld-fehérek előtt.

Bánáti Kevin: „Leírhatatlan érzés. Most egy elég nehéz időszakot élek, nem olyan formában futballozom, ahogyan szeretnék, de nagyon örülök, hogy tudtam ezzel a góllal segíteni a csapatnak. Az jelentette a különbséget, hogy már több tapasztalatunk van a Fradi ellen, mint egy-két mérkőzéssel ezelőtt. Jó iramot diktáltunk, megfelelő számú helyzetet alakítottunk ki, szerintem megérdemelten nyertünk.”

Dibusz Dénes: „Innentől nem a mi kezünkben van az aranyérem sorsa. Ha az ETO a hátralévő három mérkőzésén elég pontot szerez, teljesen megérdemelten lesz bajnok. Nekünk a folytatásban az a célunk, hogy a lehető legnagyobb nyomást helyezzük a győri csapatra, és mindegyik mérkőzésünket megnyerjük.”

Schön Szabolcs: „Óriási győzelmet arattunk, az első perctől kezdve úgy játszottunk, ahogyan azt megbeszéltük, le a kalappal a srácok előtt. Védekezésben és támadásban is bátrak voltunk, nagyon nagy a boldogság. A szurkolók hatalmas pluszt adtak nekünk. Három nehéz meccs vár még ránk, főleg a jövő heti, de úgy gondolom, hogy ebből a helyzetből kudarc lenne, ha nem sikerülne megnyernünk a bajnoki címet.”

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8360 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bánáti (82.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza 

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

Bánáti Kevin ETO FC labdarúgó NB I Schön Szabolcs bajnoki cím Ferencváros Dibusz Dénes
