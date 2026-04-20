Dibusz Dénes: Az ETO megérdemelten lesz bajnok, ha elég pontot szerez
A csereember Bánáti Kevin a tabella élére lőtte az ETO-t az FTC elleni aranyrangadón
Bánáti Kevin: „Leírhatatlan érzés. Most egy elég nehéz időszakot élek, nem olyan formában futballozom, ahogyan szeretnék, de nagyon örülök, hogy tudtam ezzel a góllal segíteni a csapatnak. Az jelentette a különbséget, hogy már több tapasztalatunk van a Fradi ellen, mint egy-két mérkőzéssel ezelőtt. Jó iramot diktáltunk, megfelelő számú helyzetet alakítottunk ki, szerintem megérdemelten nyertünk.”
Dibusz Dénes: „Innentől nem a mi kezünkben van az aranyérem sorsa. Ha az ETO a hátralévő három mérkőzésén elég pontot szerez, teljesen megérdemelten lesz bajnok. Nekünk a folytatásban az a célunk, hogy a lehető legnagyobb nyomást helyezzük a győri csapatra, és mindegyik mérkőzésünket megnyerjük.”
Schön Szabolcs: „Óriási győzelmet arattunk, az első perctől kezdve úgy játszottunk, ahogyan azt megbeszéltük, le a kalappal a srácok előtt. Védekezésben és támadásban is bátrak voltunk, nagyon nagy a boldogság. A szurkolók hatalmas pluszt adtak nekünk. Három nehéz meccs vár még ránk, főleg a jövő heti, de úgy gondolom, hogy ebből a helyzetből kudarc lenne, ha nem sikerülne megnyernünk a bajnoki címet.”
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8360 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bánáti (82.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17