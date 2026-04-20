Dibusz Dénes: Az ETO megérdemelten lesz bajnok, ha elég pontot szerez

Bánáti Kevin: „Leírhatatlan érzés. Most egy elég nehéz időszakot élek, nem olyan formában futballozom, ahogyan szeretnék, de nagyon örülök, hogy tudtam ezzel a góllal segíteni a csapatnak. Az jelentette a különbséget, hogy már több tapasztalatunk van a Fradi ellen, mint egy-két mérkőzéssel ezelőtt. Jó iramot diktáltunk, megfelelő számú helyzetet alakítottunk ki, szerintem megérdemelten nyertünk.”

Dibusz Dénes: „Innentől nem a mi kezünkben van az aranyérem sorsa. Ha az ETO a hátralévő három mérkőzésén elég pontot szerez, teljesen megérdemelten lesz bajnok. Nekünk a folytatásban az a célunk, hogy a lehető legnagyobb nyomást helyezzük a győri csapatra, és mindegyik mérkőzésünket megnyerjük.”

Schön Szabolcs: „Óriási győzelmet arattunk, az első perctől kezdve úgy játszottunk, ahogyan azt megbeszéltük, le a kalappal a srácok előtt. Védekezésben és támadásban is bátrak voltunk, nagyon nagy a boldogság. A szurkolók hatalmas pluszt adtak nekünk. Három nehéz meccs vár még ránk, főleg a jövő heti, de úgy gondolom, hogy ebből a helyzetből kudarc lenne, ha nem sikerülne megnyernünk a bajnoki címet.”

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ETO FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 8360 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Bánáti (82.)