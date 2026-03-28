Értékelje a magyar válogatott játékosainak Szlovénia elleni teljesítményét!
Mint ismert, szombat este a magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra győzött Szlovénia ellen a budapesti Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A szokásokhoz híven ezúttal is arra kérjük Olvasóinkat, értékeljék a mieink teljesítményét. Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, így a cserék közül csak Osváth Attila, Bárány Donát, Redzic Damir és Szűcs Tamás szerepel a felsorolásban – valamint a szabályt erősítő kivételként a 77. percben beálló Schön Szabolcs, aki döntő hatással volt a meccs eredményére.
A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát
Schön Szabolcs két perccel a beállása után eldöntötte a felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezeti: Saggi (Dale, Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Gnezda Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gól: Schön (79.)
