Értékelje a magyar válogatott játékosainak Szlovénia elleni teljesítményét!

Mint ismert, szombat este a magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra győzött Szlovénia ellen a budapesti Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A szokásokhoz híven ezúttal is arra kérjük Olvasóinkat, értékeljék a mieink teljesítményét. Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, így a cserék közül csak Osváth Attila, Bárány Donát, Redzic Damir és Szűcs Tamás szerepel a felsorolásban – valamint a szabályt erősítő kivételként a 77. percben beálló Schön Szabolcs, aki döntő hatással volt a meccs eredményére.

