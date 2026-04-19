Vitális Milán: Semmit nem nyertünk még meg
A labdarúgó NB I 30. fordulójának rangadóján az ETO 1–0-ra legyőzte az FTC-t. A mérkőzést követően Vitális Milán, a hazaiak kapitánya értékelte csapata teljesítményét.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8360 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bánáti (82.)
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza Spartacus
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17
