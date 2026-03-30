Schön és a Rossi-éra nagy visszatérői – Feczesin nyolc év után játszhatott újra

Vécsei Bálint már négy évvel Marco Rossi érkezése előtt, 2014. júniusban, Pintér Attila kapitányi időszakában játszott két mérkőzésen, utána viszont több mint hét évet kellett várnia a következő meghívóra. Az olasz szakvezetőnél 2021-ben, éppen az albánok ellen szerepelhetett ismét a válogatottban, ellenük játszotta a legelső meccsét is. A 2021-es Európa-bajnokság után került be a csapatba, 2023-ban a bolgárok elleni Eb-selejtezőn még gólt is szerzett, utána viszont sérülés is hátráltatta, majd a Ferencvárosból Japánba igazolt, amivel kissé megakadt a pályafutása. Bár 2024 áprilisában visszatért Magyarországra, Paksra, a válogatottban csak tavaly márciusban, két év szünet után a törökök ellen játszhatott újra, viszont azóta megint nem kapott meghívót. A 13-szoros válogatott, 32 éves középpályás Vécsei így abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy bár már az utóbbi három Eb-szereplésünket megelőzően bemutatkozott, és azóta több alkalommal is visszatért, Európa-bajnokságon még nem járt a válogatottal.

Nem úgy a szintén 13-szoros válogatott Varga Kevin, aki ugyancsak Rossi érkezése előtt, 2018 júniusában, a belga Georges Leekens utolsó meccsén, Ausztrália ellen debütált , majd Rossinál 2020-ban, az oroszok elleni moszkvai NL-meccsen szerepelt először, aztán a törökök elleni hazai mérkőzésen gólt is szerzett. Ezután rendszeresen lehetőséget is kapott, általában csereként. 2021-ben az Eb-n is játszott két meccsen (a portugálok és a németek ellen), majd még három vb-selejtezőn. Viszont az év végén a már említett lengyelek elleni mérkőzéssel számára is lezárult egy szakasz, és ő Schönnel ellentétben azóta már nem szerepelt a válogatottban.

Marco Rossi időszakának nagy visszatérője a Puskás Akadémia szélsője, a 32 éves Nagy Zsolt is, aki már a jelenlegi szövetségi kapitánynál mutatkozott be a válogatottban 2019 novemberében, de az első két meccse, illetve a walesi Eb-selejtezőn elszenvedett vereség (2–0) után közel két évet kellett várnia a következő meghívóra – 2021 októberében, az albánok ellen játszott újra. Azóta viszont minden évben játszik, már 36 meccsnél tart, legutóbb a szlovénok ellen csereként állt be.

A jelenlegi keretből a visszatérők között említhetjük a szlovénok ellen szintén csereként pályára lépő Baráth Pétert is, aki 2022-ben és 2023-ban is játszott egy-egy meccsen, most két évvel és kilenc hónappal a litvánok elleni 2–0-s győzelem után játszhatott újra. A hétvégén sérülés miatt hagyta el a válogatott edzőtáborát a nyolcszoros válogatott Balogh Botond, akinek az első és a második válogatott meccse között telt el két év 2021 novemberétől (Magyarország–San Marino 4–0) és 2023 novemberéig (Magyarország–Montenegró 3–1). Továbbá megemlíthetjük Szappanos Pétert is, aki ugyan évek óta rendszeresen tagja a keretnek, de pályára csak kétszer lépett eddig: 2022 novemberében a görögök ellen (2–1), majd bő két és fél év múlva, tavaly júniusban Azerbajdzsánban (Azerbajdzsán–Magyarország 1–2).

A teljesség igénye nélkül a korábbi visszatérők között említhetjük például a kapus Bogdán Ádámot, aki 2016 márciusában még Bernd Storcknál játszotta 20. meccsét a válogatottban, az utolsót, a 21.-et pedig már 2021 júniusában, Marco Rossi időszakában (tagja volt az Eb-keretnek is öt évvel ezelőtt). A válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs a már említett, 2019-es walesi Eb-selejtező után három évvel egy alkalomra, a búcsúmérkőzésére tért vissza a válogatottba 2022-ben (Magyarország–Görögország 2–1) – akkor szerepelt 109. alkalommal a válogatottban. Aztán itt van Hangya Szilveszter, aki 2018 márciusa után (még Leekensnél játszott a skótok ellen) 2020 októberéig (Bulgária–Magyarország 1–3) két és fél évet hagyott ki. A többször sérüléssel bajlódó Fiola Attila a 2018-as, görögök elleni vereség után 23 hónappal később, 2020 szeptemberében, a törökországi 1–0-ra megnyert meccsen játszott legközelebb.

Rossi tehát konkrét példákkal tudja bizonyítani, hogy az „ajtó mindenki előtt nyitva áll” kezdetű mondat nála nem csak közhely. A fenti példák pedig azt is mutatják, melyek voltak azok a mérkőzések, azok a határvonalak, amelyeknél több játékos számára hosszabb-rövidebb időre vagy akár végleg bezáródott az ajtó, netán éppen újra megnyílt. Idetartoznak a 2019. novemberi meccsek (Uruguay és Wales ellen) vagy éppen az albánok és a lengyelek elleni vb-selejtezők 2021-ből.

Schönnek és Baráthnak éppen a múlt szombati, szlovénok elleni mérkőzés jelentheti egy új szakasz kezdetét.

Név Hány év telt el két válogatott meccsük között Feczesin Róbert 8 év (2011. november–2019. november) Vécsei Bálint 7 év, 4 hónap (2014. június–2021. október) Bogdán Ádám 5 év, 3 hónap (2016. március–2021. június) Dzsudzsák Balázs 3 év (2019. november–2022. november) Schön Szabolcs 3 év (2021. november–2024. november)

+ 1 év, 4 hónap (2024. november–2026. március) Baráth Péter 2 év, 9 hónap (2023. június–2026. március) Szappanos Péter 2 év, 7 hónap (2022. november–2025. június) Hangya Szilveszter 2 év, 7 hónap (2018. március–2020. október) Varga Kevin 2 év, 4 hónap (2018. június–2020. október) Balogh Botond 2 év (2021. november–2023. november) A ROSSI-ÉRA NAGY VISSZATÉRŐI*

*Azokat a játékosokat vizsgáltuk a teljesség igénye nélkül, akiknél legalább két év eltelt két válogatott pályára lépés között, és legalább a második meccsük már Marco Rossi kapitányi időszakára esett.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Március 31., kedd

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)