Rohan az idő! – Thury Gábor jegyzete

A HARMINCHÉT ÉVES, 37-szeres válogatott labdarúgó, Németh Krisztián az idény végén befejezi húsz évet felölelő aktív karrierjét. Az MTK csatára tisztában van pályafutásával – ahogyan ő fogalmaz: több volt benne, de összességében elégedett.

A futballt szerető közvélemény nagyon bízott az 1989-ben, 1990-ben születettekben, sokat várt ettől a korosztálytól. Németh Krisztián tagja volt a 2008-ban a csehországi U19-es Európa-bajnokságon bronz­érmes együttesnek és a rá egy évre az U20-as egyiptomi vb-n ugyancsak harmadik helyen végző társaságnak. Fiataljaink az Eb-n a bolgárokat és a spanyolokat legyőzték, a németektől, majd az olaszoktól az elődöntőben vereséget szenvedtek. Ha az eredmény nem is volt akkora meglepetés, mint az 1984-es ifi Eb-aranyérem, nagy visszhangot váltott ki. Az ifjú magyar játékost nem mellékesen beválasztották a torna válogatottjába.

Popovics Sándor, a Hollandiában élő, a belga Waregem együttesével edzőként 1982-ben belga Szuperkupát nyerő, 2019-ben elhunyt szakember ott volt Csehországban, úgy vélte, a támadó annak ellenére jó helyen van Liverpoolban, hogy óriási a konkurencia. Németh Krisztián 2007-ben a szintén ifiválogatott Simon Andrással került a Liverpool tartalékcsapatához – amelyhez később Gulácsi Péter is csatlakozott –, úgy látja, manapság már nem érdemes azzal foglalkozni, mi lett volna, ha nem annyira türelmetlen… Tény, számos csapatban megfordult, a görög Olympiakosszal és az Egyesült Államokban a Columbus Crew-val bajnok, a Kansas Cityvel kupagyőztes, tagja volt a 44 év után az Európa-bajnokságra kijutó nemzeti együttesnek.

Egy szempillantás alatt elmúlt ez a húsz év, mintha a minap történt volna, hogy Prágában az ő góljával győztük le a bolgárokat – hogy aztán elröppenjen „néhány hét”, és Németh Krisztián búcsúzzon az aktív játéktól. Különleges érzéke volt, van a futballhoz, ha nem is feltétlenül a lőtt gólok számáról híres, nagyszerű gólpasszokkal vétette észre magát, ehhez zseniálisan, ösztönösen értett. Ettől spíler, ezt tanítani nem lehet.

Hogy mihez kezd a jövőben? Edzői vénája nincsen, ám úgy véli, megtalálja majd a feladat, amelyet szenvedéllyel űzhet.

Ehhez nincs mit hozzátenni.