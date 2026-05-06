Dunántúli délibáb – Malonyai Péter jegyzete

FANTASZTIKUS HAJRÁVAL, az 53. percben először vezetve, reménytelen helyzetből fordította meg a Veszprém a Füchse Berlin elleni első meccset a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Egy góllal nyert, ami persze nem sok a kézilabdában, de a múlt heti zárás miatt mindenki optimista volt, aki csak szóba hozta a visszavágót.

A klubhonlap Sztefan Dodiccsal készített fel a berlini visszavágóra, a kötelező közhelyeket csípőből elénk lövő szerb arról beszélt, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, s ott lenni a final fourban Kölnben. Öt perc elteltével rálegyinthettem, ugyanis az első berlini gólt még ki tudta egyenlíteni csapatunk (1–1), aztán csak szépített, szépítgetett, semmi több. Aztán váratlanul jött a feltámadás, a második félidő elején kiegyenlített a gárda, és új meccs kezdődött. Ahol mindent megtett a Veszprém, fantasztikus volt, ám a kezdeti hatgólos hátrány visszaütött. Óriási meccs volt, csak hetesek döntötték el, a Veszprém hősies volt, de – nem sikerült. Most sem.

Szomorú, mert szerintem nincs még egy csapat, amelyik akkora elszántsággal futna a BL-győzelem után, mint a mi Veszprémünk, ehhez képest a kölni négyes döntő sem az övé 2022 óta. Ha adja Isten, egyszer csúcsra ér a csapat, már aligha lesz szenzáció, legjobb esetben fellélegzik a magyar átlagdrukker – végre sikerült! Ez most is álom marad, nyilván vannak okai, amelyek – elismerem – lehetnek üzleti titkok, öltözői belügyek, de egyszer már szembenézhetnének a veszprémi elöljárók a helyzettel, de leginkább – önmagukkal. Ha már a természet globális lett, s akad délibáb a Dunántúlon is. Mármint kergethető.

Bennem azért van szomorúság, mert önmagában nem érdekel, hogy az importklassszisok mire viszik egyébként, így, magyar karámba terelve figyelek csak rájuk némi elfogultsággal. Beismerem, az előzmények tehetnek róla, főként az, hogy ott lehettem, amikor a legendás Hajnal Csaba először kürtölte világgá a veszprémi álmot. Jó néhány évtizede ennek, de máig bennem van az akkori hangulat. Hétköznapi volt, celebmentes, szerény.

Szigorú vagyok? Csak annyira, mint a hozzáértők – a meccs előtt elhangzott, hogy ez a meccs minősíti a veszprémi évadot.