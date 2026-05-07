Egy csónakban evezünk – Smahulya Ádám jegyzete

MANAPSÁG, A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN bárki villámgyorsan készíthet látványos, ötletes képeket, mégis szívmelengető az a fotó, amely a patinás spanyol sportlap, a Marca oldalára került ki. A PSG vezetőedzője, Luis Enrique és az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta hajózik a Dunán, előbbi csónakjában két BL-serleg. Mögöttük a naplementében a Parlament, a Gellért-hegy, a Lánchíd és a vízben úszó BL-trófea.

A magam részéről remélem, hogy a május 30-i budapesti döntőig még sok ehhez hasonló képet és videót látunk, ami kiváló reklám lehet Magyarországnak. De még ennél is jobb lenne, ha felejthetetlen, nagyszerű mérkőzést játszana egymással a két csapat a Puskás Arénában. Éppen ezért sajnáltam kicsit, hogy nem a PSG és a Bayern első elődöntője, az 5–4-es francia győzelemmel záruló találkozó volt a finálé. Kilenc gól, nyílt sisakos támadófutball, végletekig kiélezett csata. Ki ne élvezne ehhez hasonlót a Puskás Arénában?

Reálisan azonban erre kevés az esély. Az Arsenal kilenc meccset hozott le kapott gól nélkül a BL-ben, és csak a Kajrat Almatitól kapott egynél többet. Másfelől viszont a PSG-nek fantasztikus támadósora van. És ezen a ponton kiemelném Hvicsa Kvaracheliát. A grúz szélső az elődöntőben is bizonyította zsenijét, és a kieséses szakaszban a Monaco, a Chelsea, a Liverpool és a Bayern ellen is többször megvillant. Akárcsak Szoboszlai Dominik, nagyon hiányzik majd a világbajnokságról, és tartok tőle, éppen emiatt az Aranylabda megnyerésére sem lesz esélye. Pedig megérdemelné. Főleg, ha a PSG győz május végén a Puskás Arénában.

Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy spanyol edző emelheti magasba a trófeát és futballünnep lesz Budapesten. Na meg az, hogy új bajnokot avatnak vagy címvédés lesz. Egyik sem gyakori a BL-ben, ez tehát már önmagában különlegessé teszi a finálét.

Hazánkban alighanem jóval több az Arsenal-drukker, viszont az is tény, hogy a PSG élvezhetőbb futballt játszik. Három hét van a döntőig, mindenki választhat hajót és csapatot. De mi, magyarok mégiscsak egy csónakban evezünk majd, és élvezzük azt, hogy Magyarországon rendezik a világ egyik legfontosabb sporteseményét.