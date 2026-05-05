Csendben írt történelem – Vincze Szabolcs jegyzete

Miközben a rivaldafény főként a Veszprém és a Szeged férfi kézilabdacsapatára esik, amely jelenleg a világ legjobb együtteseivel harcol azért, hogy bejusson az első számú európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe, azért van itt még egy NB I-es gárda, amely a két nagy klub árnyékéban csendben és kitartóan írja a saját és a magyar kézilabdázás történetét.

A négyszeres magyar bajnok, szép hagyományú Tatabánya az elmúlt több mint egy évtizedben a „harmadik erő” lett itthon, 2014 óta nyolcszor szerezte meg a bronzérmet a hazai bajnokságban. A Bányász sokáig azoknak a magyar válogatott játékosoknak is lehetőséget adott, akik nem fértek be a két legnagyobb hazai klub keretébe, így nem indulhattak a BL-ben sem. És amikor az utóbbi években az egyesület koncepciója már éppen kezdett volna szétesni és jöttek az átláthatatlan igazolások, a váratlan vereségek, végül pedig még a Fradival szemben is lecsúszott a liga harmadik helyéről, a vezetőség úgy döntött, vissza kell térni a régi útra, még akkor is, ha ez újraépítkezéssel és lemondással jár.

Hogy végül mégsem járt azzal, abban nagy szerepe van az új edzőnek, Tóth Edmondnak, aki egy évtizedes egri munka után tavaly nyáron vette át a gárda irányítását, és a vártnál gyorsabban kovácsolt ütőképes alakulatot abból az alaposan kicserélődött keretből, amelybe több fiatal magyar játékos is érkezett.