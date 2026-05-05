A csillagok állása – Thury Gábor jegyzete

EGY HÉT TÁVLATBÓL is nehéz szuperlatívuszok nélkül beszélni a labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő 5–4-es hazai győzelemmel végződött Paris Saint-Germain–Bayern München mérkőzéséről. Az apropó adva van: Münchenben ma rendezik a visszavágót. A vendégek edzője, Luis Enrique korábban úgy reagált a kilencgólos találkozóra, vannak, akik szeretik a nyílt támadójátékot, s ő is ezek közé tartozik, nem pedig azok közé, akik kritizálják, mondván, egy-két gól a védők lelkén száradt.

Persze, véleménye válogatja, mert a korábban Magyarországon is dolgozó szakember, a portugál Joao Janeiro úgy vélte, ami a szurkolónak igazi futballcsemege, az edzőnek fájdalmas gyomorgörcs, mert bizony a négy-öt kapott gól egy meccsen nem éppen álomszerű.

Magam inkább kedvelem a Johan Cruyff vagy éppen Puskás Ferenc által vallott elvet, azaz a csatárok rúgjanak eggyel több gólt, mint amennyit a védelem kap, ebből gólokban gazdag meccs kerekedhet. A PSG–Bayern tipikusan ilyen mérkőzés volt. Még azt is el tudom képzelni, a taktikai értekezleten a szakvezetők a mágneses táblán számos, a játékban nagy eséllyel előforduló szituációra felhívták a figyelmet, akár arra is, kinek mi az erőssége vagy a gyengéje, ám úgy tűnt, a labdarúgók sutba vágták a játékrendszereket, egymásnak estek, amiből álomszerű futball kerekedett. Lehetnék most szőrszálhasogató, hogy egy-egy gólt védelmi hiba előzött meg, de inkább a játékosok cselekedetét osztom: belementek egy ki-ki mérkőzésbe. Márpedig ilyen szinten nemigen látni ilyet, a csillagok állása is kellett hozzá a pályán és az égen egyaránt.

Hogy mit hoz a visszavágó?

Ha párizsi oldalról nézem, az egy gól nem nagy előny, vehetem ezt úgy is, hogy könnyen ledolgozható – ez a németek nézőpontja is lehetne. Persze minden relatív, az is, mi nehéz, mi nem. Mert azért emlékezzünk, az odavágónak volt olyan szakasza, amelyben háromgólos hátrányban volt a Bayern, akkor talán még Münchenben sem adtak sok esélyt, hogy a német bajnok a döntőbe jutás reményével lép pályára a revanson.

Hogy lesz-e kilenc gól? Nem valószínű, bár az első meccs előtt sem mondtuk volna ezt. Sokat számít, milyen lesz a csillagok állása. A pályán és ott fent egyaránt.

