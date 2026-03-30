Ivan Jovanovics: A magyarok ellen megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk
Nehéz mérkőzések várnak szeptemberben a görög válogatottra. Noha a csapat Skócia és Dánia mögött a harmadik helyen zárt a vb-selejtezőcsoportjában, a Nemzetek Ligájában feljutott az A-ligába, így története során először a legjobbak között szerepelhet a sorozatban. Nem lesz könnyű, Németország és Hollandia mellett Szerbia lesz az ellenfele. Ivan Jovanovics szövetségi kapitány pedig már elsősorban erre készül, és a kedd esti, Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen is az a célja, hogy csiszolja, finomítsa csapata játékát.
„Az A-liga teljesen más szint lesz, mások az elvárások, így fel kell készülnünk – mondta a hétfői sajtótájékoztatón a 63 éves szakvezető. – A magyarok elleni mérkőzést arra használjuk fel, hogy felkészüljünk ezekre a találkozókra, ahol aztán újabb hasznos tapasztalatokat szerezhetünk az Európa-bajnoki selejtezőkre. Nyilvánvaló csalódás, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, de érkezik az új generáció, sok a fiatal játékos a keretben, és az a cél, hogy ők minél több játékpercet kapjanak, és minél több rutint szerezzenek. A felkészülési mérkőzéseket sem vesszük félvállról, odatesszük magunkat, mert szeretnénk felmérni, hol tartunk, és miben kell még fejlődnünk.”
Görögország a legutóbbi két mérkőzésén nem szerzett gólt, a Fehéroroszország elleni idegenbeli vb-selejtező gól nélküli döntetlennel ért véget, a március 27-i, Paraguay elleni felkészülési találkozón pedig 1–0-ra nyertek a dél-amerikaiak Pireuszban. Jovanovics azonban kedden teljesen más stílusú összecsapásra számít, de azt is elmondta, hogy kimondottan jó véleménnyel van a magyar válogatottról, és veszélyes ellenfélnek tartja Marco Rossi együttesét.
„Paraguay ellen hiába volt nálunk többet a labda, az ellenfél diktálta a mérkőzés ritmusát – folytatta a szövetségi kapitány. – A magyarok elleni találkozó valószínűleg más lesz. Erős ellenfél ellen játszunk, amelynek nagy erőssége, hogy olyan szövetségi kapitánya van, aki hosszú évek óta irányítja a válogatottat. A magyarok egyik erőssége, hogy mérkőzésen belül is tudnak stílust váltani, érdekes lesz megnézni, hogy mi ezzel mit tudunk kezdeni, hogyan tudjuk ezt lereagálni. A lényeg, hogy megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk.”
A görögök rutinos csatára, a szaúdi Al-Halidzsban játszó Jorgosz Maszurasz csalódott, hogy a válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, de szeretné, ha a következő tornán ott lehetne a válogatott. Ehhez pedig minden mérkőzést, így a magyarok elleni összecsapást is komolyan kell venni.
„Sajnos én már négy éve is átéltem, milyen lemaradni egy világbajnokságról – mondta a hétfői sajtótájékoztatón. – Elég rossz televízión keresztül nézni a tornát, de követem majd az eseményeket, hogy lássam, milyen mentalitásban kell játszanunk legközelebb, ha ott akarunk lenni a vb-n. De a következő tornáig még van négy évünk felkészülni, és szeretném, ha a fiatalok nem élnék át azt, milyen érzés lemaradni a vébéről. Ehhez viszont minden mérkőzést komolyan kell venni. Minden mérkőzést meg akarjuk nyerni, ezért kedd este, a magyarok ellen is a győzelem a cél, amiből aztán hosszú távon is erőt meríthetünk.”
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)
A GÖRÖG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Krisztosz Mandasz (Bournemouth), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cicfcisz (PAOK)
Mezőnyjátékosok: Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United), Pantelisz Hadzidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Georgiosz Vagianidisz (Sporting CP), Dimitrisz Janulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Konturisz (Panathinaikosz), Krisztosz Zafeirisz (PAOK), Nectariosz Triantisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Krisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztantinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Georgiosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztanteliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vanegelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreas Tetteh (Panathinaikosz)