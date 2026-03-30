Ivan Jovanovics: A magyarok ellen megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk

Nehéz mérkőzések várnak szeptemberben a görög válogatottra. Noha a csapat Skócia és Dánia mögött a harmadik helyen zárt a vb-selejtezőcsoportjában, a Nemzetek Ligájában feljutott az A-ligába, így története során először a legjobbak között szerepelhet a sorozatban. Nem lesz könnyű, Németország és Hollandia mellett Szerbia lesz az ellenfele. Ivan Jovanovics szövetségi kapitány pedig már elsősorban erre készül, és a kedd esti, Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen is az a célja, hogy csiszolja, finomítsa csapata játékát.

„Az A-liga teljesen más szint lesz, mások az elvárások, így fel kell készülnünk – mondta a hétfői sajtótájékoztatón a 63 éves szakvezető. – A magyarok elleni mérkőzést arra használjuk fel, hogy felkészüljünk ezekre a találkozókra, ahol aztán újabb hasznos tapasztalatokat szerezhetünk az Európa-bajnoki selejtezőkre. Nyilvánvaló csalódás, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, de érkezik az új generáció, sok a fiatal játékos a keretben, és az a cél, hogy ők minél több játékpercet kapjanak, és minél több rutint szerezzenek. A felkészülési mérkőzéseket sem vesszük félvállról, odatesszük magunkat, mert szeretnénk felmérni, hol tartunk, és miben kell még fejlődnünk.”

Görögország a legutóbbi két mérkőzésén nem szerzett gólt, a Fehéroroszország elleni idegenbeli vb-selejtező gól nélküli döntetlennel ért véget, a március 27-i, Paraguay elleni felkészülési találkozón pedig 1–0-ra nyertek a dél-amerikaiak Pireuszban. Jovanovics azonban kedden teljesen más stílusú összecsapásra számít, de azt is elmondta, hogy kimondottan jó véleménnyel van a magyar válogatottról, és veszélyes ellenfélnek tartja Marco Rossi együttesét.

„Paraguay ellen hiába volt nálunk többet a labda, az ellenfél diktálta a mérkőzés ritmusát – folytatta a szövetségi kapitány. – A magyarok elleni találkozó valószínűleg más lesz. Erős ellenfél ellen játszunk, amelynek nagy erőssége, hogy olyan szövetségi kapitánya van, aki hosszú évek óta irányítja a válogatottat. A magyarok egyik erőssége, hogy mérkőzésen belül is tudnak stílust váltani, érdekes lesz megnézni, hogy mi ezzel mit tudunk kezdeni, hogyan tudjuk ezt lereagálni. A lényeg, hogy megnézzük, mik a hiányosságaink, és szeptemberig miben kell még javulnunk.”

A görögök rutinos csatára, a szaúdi Al-Halidzsban játszó Jorgosz Maszurasz csalódott, hogy a válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, de szeretné, ha a következő tornán ott lehetne a válogatott. Ehhez pedig minden mérkőzést, így a magyarok elleni összecsapást is komolyan kell venni.

„Sajnos én már négy éve is átéltem, milyen lemaradni egy világbajnokságról – mondta a hétfői sajtótájékoztatón. – Elég rossz televízión keresztül nézni a tornát, de követem majd az eseményeket, hogy lássam, milyen mentalitásban kell játszanunk legközelebb, ha ott akarunk lenni a vb-n. De a következő tornáig még van négy évünk felkészülni, és szeretném, ha a fiatalok nem élnék át azt, milyen érzés lemaradni a vébéről. Ehhez viszont minden mérkőzést komolyan kell venni. Minden mérkőzést meg akarjuk nyerni, ezért kedd este, a magyarok ellen is a győzelem a cél, amiből aztán hosszú távon is erőt meríthetünk.”