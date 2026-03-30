Marco Rossi: Schön Szabolcs hozzáállása a csapattársakat és a szurkolókat is felvillanyozza

„Még ki kell értékelnünk, kik alkalmasak arra, hogy pályára küldjük Görögország ellen is – kezdte sajtótájékoztatóját Marco Rossi. – Vasárnap csak a regenerációra volt időnk, azért is, mert a srácok közül nagyjából mindenki játszott, a mezőnyjátékosok közül egyedül Csinger Márk nem lépett pályára. A középső védők posztján sajnos nehéz meccs közben cserét végrehajtani, ha csak nem térünk át három védőre. Olyan játékosról van szó, aki előtt még sok lehetőség áll. Nem kell semmit sem elkapkodni. Meglátjuk, adottak lesznek-e a feltételek a pályára küldéséhez.”

A szövetségi kapitány ezután a keddi ellenfélről, Görögországról mondta el véleményét.

„Ismerjük az ellenfelünk értékeit, amelyet maximálisan tisztelünk. Kiváló egyéniségekből áll a görög válogatott, nem kizárólag a támadók terén. Kiemelném Konsztantinosz Karecaszt, aki kivételes játékos, továbbá Vangelisz Pavlidiszt és Anasztasziosz Bakaszetaszt. Nagyszerűek a cseréik is, a középpályásaik is dinamikusak. Ha hagyjuk, minket is zavarba tudnak hozni. Ha a legerősebb csapatukkal állnak fel, biztosan nagyjobb játékerőt képviselnek, mint Szlovénia.”

A Szlovénia ellen győztes gólt szerző Schön Szabolcsra is kitért Marco Rossi. A Nemzeti Sport arról érdeklődött, mit jelent a kapitány számára, hogy ismét gólt szerzett egy futballista, akit 2021-ben nyolcszor is pályára küldött, azóta csak egyszer, és 2026-ban jött el a tizedik válogatott mérkőzése az ETO FC játékosának. Mindez azt is jelenti, a keret nem zárt, jelentős kihagyás után is vissza lehet kerülni a magyar válogatott keretébe.

„Reggel egy kávé mellett elmagyaráztam neki, hogy az elmúlt hónapban három mérkőzést ő döntött el, a legutóbbi két meccsén viszont visszaesett a teljesítménye és az egyiken el is tiltották. A magyar bajnokságban is mindig magas szinten kell tartani a mutatott játékot. Tőle sohasem várhatok el elégséges teljesítményt. Ha szeretne mindig itt lenni, akkor tudnia kell, hogy ez az elvárásom. Ez persze nem csak rá vonatkozik. Nem azt mondom, hogy mások nem motiváltak, de Schöntől mindig azt látom, hogy minden labdáért keményen megküzd, mindegyik elérésében hisz. Ez a csapattársakat és a szurkolókat is felvillanyozza.”

Lapunk értékelése szerint is kiválóan szállt be Szlovénia ellen Redzic Damir, rá is külön rákérdezett a Nemzeti Sport. Nos, kiderült, az ő játéka még kérdéses, de a kapitány kezdőként számítana rá.

„Amit elmondhatok, hogy hétfői edzésen nem vesz részt, a kedd reggeli egyéni állapotfelmérés után pedig eldöntjük, alkalmas-e a játékra. Ha igen, kezdő lesz. Jól ismerjük, mikre képes. Olyan adottságú és minőségű játékos, mint ő, nagyon hiányzott a válogatottból. Nagyon motivált, bízik a képességeiben. Mindvégig megtartja a visszafogottságát, egyáltalán nem nagy az arca. Ezt elmondhatom másokról is, akiket eddig kevésszer hívtunk meg, vagy újoncok. Itt mindenki ugyanazon a hullámhosszon van, büszkék, hogy magukra ölthetik a magyar mezt. Noha a jó eredmények nem mindig érkeznek, ez az oka, amiért a szurkolóink mindvégig, a legnehezebb időszakokban is bizonyítják, hogy kitartanak a srácok mellett.”

A Szlovénia elleni mérkőzésen fél óra elteltével, gól nélküli állásnál is Marco Rossi nevét skandálták a szurkolók, mint ahogy, szokás szerint, a mérkőzést megelőző bemutatáskor Szoboszlai Dominik és a kapitány nevét követte a leghangosabb üdvrivalgás. Lapunk tudósítója azt kérdezte: mindezt hogyan éli meg a szövetségi kapitány? Főleg a rettenetes emlékű, Írország elleni vereséget követő első, barátságos összecsapáson?

„Nagyon hálás vagyok a megbecsülésükért. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy közönség így viselkedjen. Magyarországon és a világ minden más részén is előfordul, hogy amikor nehéz pillanatokat élünk meg akkor mindenki nagyon kritikus, a sikerek idején pedig sokan túlzásokba esnek. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szurkolóink vannak. Részben szakmai tisztelet is árad felénk, de elsősorban szeretet. Ezt azzal tudjuk meghálálni, hogy száztíz százalékot nyújtunk a pályán. Mindig győzni akarunk, aztán meglátjuk, hogyan sikerül.”

A szövetségi kapitány arra is felhívta a figyelmet, könnyen máshogyan is alakulhatott volna a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés.

„Ha a mérkőzés elején nem veszik el ellenfelüktől a néhány centin múló lesgólját, rögtön hátrányból kellett volna futballoznunk. Ezúttal egy ilyen nehéz jelenet a javunkra dőlt el, de a hat vb-selejtezőnkről egyszer sem emlékszem hasonlóra, akkor minden kétes szituációból mi jöttünk rosszul. A futball ilyen! Sajnos a véleményes helyzetek kimenetéről nem mi döntünk. Arról viszont igen, hogy milyen a hozzáállásunk, a győzni akarásunk és hogy miként képviseljük ezeket a szurkolókat.”

BÁRÁNY DONÁT: EGYÉRTELMŰ CÉLOM MEGFELELNI A KAPITÁNYNAK Bárány Donát és Marco Rossi (Fotó: SZABÓ Miklós) – Mit szólt Szoboszlai Dominik, hogy elvett tőle egy gólpasszt?

– Kérdezte, hogyan maradhatott ki az a bizonyos helyzet – mosolygott Bárány Donát, a DVSC támadója, aki Szlovénia ellen csereként beállva debütált a magyar válogatottban, és azonnal nagy helyzetbe került, de a kapus védeni tudott. – Marco Rossi szövetségi kapitány azt kérte tőlem, amikor beküldött, hogy a tizenhatoson belül érkezzek a beadásokra. Így amikor Dárdai Márton indította Dominikot, és éreztem, jöhet a labda középre, arra figyeltem, hogy megverjem a védőm, és sikerült is megelőznöm, de csak előrevetődve, becsúszva értem el a labdát, és nem tudtam annyira irányítani, amennyire szerettem volna. A kaput találjam el, ez volt bennem, sajnos, a kapust is eltaláltam. – Bosszantja?

– Mit mondhatok? Szenzációs lett volna góllal bemutatkozni a magyar válogatottban, a Puskás Aréna közönsége előtt, de sokkal fontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést. – Hogyan érzi magát válogatott futballistaként?

– Nagyon jó minden, tényleg nagyon befogadó a közeg, az első pillanattól kezdve otthon érzem magam, barátságos, segítőkész mindenki. Az edzőtáborban és főleg a Szlovénia elleni találkozón, amikor beálltam, érezhető volt a támogatás mindenki részéről. Természetesen egyértelmű célom megfelelni a kapitánynak, a csapatnak, és ez hihetetlen erőt adott. Igyekeztem azt a mentalitást a pályára vinni, amellyel Debrecenben próbálom segíteni a klubomat. Harcolok minden labdáért, megküzdök a védőkkel, és soha nem adom fel, nincs elveszített labda. Ugyanez jellemez majd kedden, a Görögország elleni összecsapáson, ha játéklehetőséget kapok.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Március 31., kedd

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC),

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)