Futsal: az Eb-keretre épít a szövetségi kapitány

A szlovák válogatott ellen április 12-én Léván, két nappal később Esztergomban lép pályára a nemzeti csapat.

„A keret összeállításakor az Eb-keret gerincének megtartása volt a cél, de fiatalokat is meghívtunk, akik a jövőben hasznára lehetnek a válogatottnak” – fogalmazott Sergio Mullor a szövetség honlapjának, de kitért az ellenfélre is.

„A szlovák válogatott csak az Európa-bajnoki selejtezők rájátszásában esett el az Eb-szerepléstől. Csapatként erős, legjobb játékosuk Tomás Drahovsky, aki miként korábban a spanyol bajnokságban, jelenleg az olaszban is a topjátékosok között van” – mondta a kapitány, majd hozzátette, szeretné, ha csapata folytatná jó teljesítményét azon a növekvő pályán, amelyet elsősorban a januári Európa-bajnokságon is megmutatott.