Futsal: az Eb-keretre épít a szövetségi kapitány

2026.03.27. 10:17
Sergio Mullor keretet hirdetett (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Sergio Mullor futsal magyar futsalválogatott
Sergio Mullor, a magyar futsalválogatott szövetségi kapitánya keretet hirdetett két áprilisi felkészülési mérkőzésre, a spanyol szakember továbbra is az idei, januári Európa-bajnokságon szereplő csapatra épít.

A szlovák válogatott ellen április 12-én Léván, két nappal később Esztergomban lép pályára a nemzeti csapat.

„A keret összeállításakor az Eb-keret gerincének megtartása volt a cél, de fiatalokat is meghívtunk, akik a jövőben hasznára lehetnek a válogatottnak” – fogalmazott Sergio Mullor a szövetség honlapjának, de kitért az ellenfélre is.

„A szlovák válogatott csak az Európa-bajnoki selejtezők rájátszásában esett el az Eb-szerepléstől. Csapatként erős, legjobb játékosuk Tomás Drahovsky, aki miként korábban a spanyol bajnokságban, jelenleg az olaszban is a topjátékosok között van” – mondta a kapitány, majd hozzátette, szeretné, ha csapata folytatná jó teljesítményét azon a növekvő pályán, amelyet elsősorban a januári Európa-bajnokságon is megmutatott.

A MAGYAR KERET
Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Gémesi Gergő (Újpest)
Mezőnyjátékosok: Bartha Balázs Sándor (Nyírbátor), Dorogi Benjámin (Veszprém Futsal), Fekete Márk (Kecskemét Futsal), Győri Balázs (DEAC), Juhász Donát (Kecskemét Futsal), Lux Bence (Aramis), Rafinha (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét Futsal), Suscsák Máté (Újpest), Szabó Lajos (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Tóth Attila (DEAC), Vatamaniuc-Bartha David (Nyíregyháza)

 

 

Sergio Mullor futsal magyar futsalválogatott
