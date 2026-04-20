A Nyíregyháza, az Újpest és a Veszprém is hozta a kötelezőt a futsal NB I felsőházában

A férfi futsal NB I rájátszásának 6. fordulójában a Nyíregyháza, az Újpest és a Veszprém is hozta a kötelezőt a felsőházban, míg a tabella hátsó régiójában nyert a Haladás és a Kecskemét, a Berettyóújfalu pedig csak ikszelt az MFA vendégeként.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Felsőház

Nyíregyháza–DEAC 6–3

Nyírbátor–Újpest FC 2–4

Aramis SE–Veszprém 0–2

Alsóház

Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 2–2

Haladás VSE–PTE-PEAC 5–2

H.O.P.E. Futsal–Kecskemét 1–4 A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)