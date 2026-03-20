Csányi Sándor: Kijutunk a vb-re! Eddig ezt nem mondtam, de most vállalom ezért a felelősséget

2026.03.20. 14:41
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke (Fotó: Török Attila)
Csányi Sándor magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Mint beszámoltunk róla, péntek délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Telkiben megtartotta éves rendes közgyűlését. Az eseményt követően Csányi Sándor sajtótájékoztatót tartott, az itt elhangzottakból idézünk.

Csányi Sándor a sajtótájékoztatón a szurkolókra vonatkozó újságírói kérdésre is válaszolt: ,,A szurkolók? El kellett ismernünk, eddig nem volt megfelelő a kommunikáció közöttünk, ezt a kritikát elfogadtam, hiányolták a megfelelő tájékoztatást egy-egy fontosabb döntés előtt. Amit tisztáztunk: a rasszizmus kérdésében nincs az MLSZ-nek mozgástere, a FIFA és az UEFA egyértelmű előírásait muszáj követnünk. De nem a szabályok miatt tartjuk elfogadhatatlannak a rasszizmust, az önmagában nem tolerálható. A pirotechnika kérdésében az érvényben lévő törvényeket kell követnünk. Nem célunk egyetlen olyan döntést sem hozni, amely kényelmetlenséget okozna a szurkolóknak.”

Az MLSZ elnöke bejelentette, hogy megpályázták a harmadik számú európai kupasorozat 2028-as és 2029-es döntőjét is: ,,Megpályáztuk a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjét, ha valamelyiket megkapjuk, teljessé válna a sor: akkor mindhárom nemzetközi kupa fináléját megrendezné a Puskás Aréna.”

,,Elfogadom, hogy nem igazságos a Fizz Liga 33 fordulós lebonyolítása, de ezt szavazzák meg a csapatok. Ha a kluboknál folyó szakmai és gazdasági teljesítmény emelkedik, lehet szó a létszámbővítésről” – beszélt az NB I lebonyolításáról. 

A válogatottnál zajló folyamatok is szóba kerültek, és ezen a ponton Csányi Sándor tett egy komoly ígéretet: „Kijutunk a vb-re! Eddig ezt nem mondtam, de most vállalom ezért a felelősséget.”

Az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntőre áttérve Csányi Sándor bejelentette, hogy – ahogy azt már korábban jeleztük – Juhász Roland korábbi válogatott védő lesz a mérkőzés nagykövete – az Európa-liga-döntőnél Gera Zoltán volt.

Az elnök a futsalválogatott szerepléséről beszélve óriási fejlődésről számolt be, mivel a válogatott tíz év után nemcsak ott volt az Eb-n, hanem jó eredményeket ért el, azaz „nem az áldozati bárány szerepét töltötte be”.

A szövetség első embere bejelentette, hogy a jövőben pszichológus is segíti a válogatott munkáját. Arra kérte a klubok illetékeseit, hogy ne utólag hőzöngjenek a sajtóban.

Nyilasi Tibort és Berzi Sándort tiszteletbeli elnökségi tagnak választották meg.

 

 

