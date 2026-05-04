Eldőlt: indul a Touron a franciák nagy reménysége

Nagyszülei társaságában jelentette be Paul Seixas, hogy van egy izgalmas híre, versenyezni fog júliusban.

„Mire gondolsz? Hadd tippeljek, Tour de France? Hivatalos?” – kérdezett rá meglepődve a nagymamája, mire a fiatal bringás igennel felelt. „Elmúltan 85 éves, nem leszek fiatalabb, de ezt te is tudod. Most viszont én vagyok a világ legboldogabb embere” – tette hozzá a nagypapája.

A 19 éves Seixas nagyszerű formában teker idén, a portugáliai Algarvén második lett összetettben, a Faun-Ardeche-t megnyerte, míg a Strade Bianchén szintén másodikként ért be. A Baszk körön mind a négy megkülönböztető trikó az övé lett, és az ardenneki egynaposokon is kiválóan tekert. Csapata vezetősége így átgondolta a programját, június közepén a TdF előszobájának számító Tour Auvergne-n méreti meg magát, majd következhet pályafutása első háromhetese.

„Számomra a kor nem akadály, és nem kifogás. A csapattal közösen hoztuk meg ezt a döntést, az idei eredményeim nagy önbizalmat adtak. Nagyra törő céljaim vannak, én készen állok – fogalmazott a Decathlon kerékpárosa. – Nem az én szemléletmódom, és nem is az én elképzelésem a kerékpározásról, hogy csupán a tapasztalatszerzés kedvéért álljak rajthoz a Tour de France-on… Arra törekszem, hogy a lehető legjobb helyezést érjem el összetettben!”

Francia kerékpáros meglehetősen régen nyerte meg a Tour összetettjét, legutóbb 1985-ben volt erre példa, az ötszörös Tour-győztes és összesen 11 háromhetest megnyerő Bernard Hinault szerezte meg akkor a sárga trikót. Az utóbbi években már az első háromban sem zárt hazai bringás, a tavaly nyáron visszavonult Romain Bardet 2017-es harmadik helyezésénél előkelőbb hazai eredmény mostanában nem született.

Az idei, július 4-én Barcelonából induló és Párizsban záruló Tourra meglehetősen erős mezőny áll össze, a sárga trikó legnagyobb esélyese a címvédő szlovén Tadej Pogacar, mellette a dán Jonas Vingegaard és a belga Remco Evenepoel reménykedik abban, hogy felülmúlhatja a világbajnokot. És most már Seixasnak is ez a célja.