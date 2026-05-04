Nemzeti Sportrádió

Eldőlt: indul a Touron a franciák nagy reménysége

J. B. J. B.
2026.05.04. 18:01
null
A hivatalos bejelentés
Címkék
kerékpár Paul Seixas Tour de France
Érzelmes videóban jelentette be a 19 éves Paul Seixas, hogy pályafutása során először rajthoz áll a Francia körversenyen, amelyen legutóbb 1985-ben nyert összetettet hazai kerékpáros.

Nagyszülei társaságában jelentette be Paul Seixas, hogy van egy izgalmas híre, versenyezni fog júliusban.

„Mire gondolsz? Hadd tippeljek, Tour de France? Hivatalos?” – kérdezett rá meglepődve a nagymamája, mire a fiatal bringás igennel felelt. „Elmúltan 85 éves, nem leszek fiatalabb, de ezt te is tudod. Most viszont én vagyok a világ legboldogabb embere” – tette hozzá a nagypapája.

A 19 éves Seixas nagyszerű formában teker idén, a portugáliai Algarvén második lett összetettben, a Faun-Ardeche-t megnyerte, míg a Strade Bianchén szintén másodikként ért be. A Baszk körön mind a négy megkülönböztető trikó az övé lett, és az ardenneki egynaposokon is kiválóan tekert. Csapata vezetősége így átgondolta a programját, június közepén a TdF előszobájának számító Tour Auvergne-n méreti meg magát, majd következhet pályafutása első háromhetese.

„Számomra a kor nem akadály, és nem kifogás. A csapattal közösen hoztuk meg ezt a döntést, az idei eredményeim nagy önbizalmat adtak. Nagyra törő céljaim vannak, én készen állok – fogalmazott a Decathlon kerékpárosa. – Nem az én szemléletmódom, és nem is az én elképzelésem a kerékpározásról, hogy csupán a tapasztalatszerzés kedvéért álljak rajthoz a Tour de France-on… Arra törekszem, hogy a lehető legjobb helyezést érjem el összetettben!”

Francia kerékpáros meglehetősen régen nyerte meg a Tour összetettjét, legutóbb 1985-ben volt erre példa, az ötszörös Tour-győztes és összesen 11 háromhetest megnyerő Bernard Hinault szerezte meg akkor a sárga trikót. Az utóbbi években már az első háromban sem zárt hazai bringás, a tavaly nyáron visszavonult Romain Bardet 2017-es harmadik helyezésénél előkelőbb hazai eredmény mostanában nem született.

Az idei, július 4-én Barcelonából induló és Párizsban záruló Tourra meglehetősen erős mezőny áll össze, a sárga trikó legnagyobb esélyese a címvédő szlovén Tadej Pogacar, mellette a dán Jonas Vingegaard és a belga Remco Evenepoel reménykedik abban, hogy felülmúlhatja a világbajnokot. És most már Seixasnak is ez a célja.

 

kerékpár Paul Seixas Tour de France
Legfrissebb hírek

Kerékpár: Pogacar negyedszer is győzött, elvitte az összetettet is a Romandiai körversenyen

Kerékpár
Tegnap, 17:01

Pogacar a királyszakaszt is megnyerte a romandiai körversenyen

Kerékpár
2026.05.02. 22:40

Tour de Hongrie: egy korábbi Giro-győztes is indul a magyar körversenyen

Kerékpár
2026.05.01. 14:58

Pogacar hozta a kötelezőt, szakaszt nyert, és élre állt Svájcban

Kerékpár
2026.04.29. 17:58

Újabb 70 kilométer kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton-felvidéken

Kerékpár
2026.04.29. 16:25

Kerékpár: nem indul a Girón Jonas Vingegaard egyik legnagyobb ellenfele

Kerékpár
2026.04.28. 14:25

Mi hiányzott az ötkarikás részvételhez? Válaszol a legutóbbi magyar pályakerékpáros olimpikon

Kerékpár
2026.04.28. 13:04

Pogacar és Valter először kalandozik Nyugat-Svájcban

Kerékpár
2026.04.28. 09:10
Ezek is érdekelhetik