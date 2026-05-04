Vasiljevic Andrej az új évtizedes korrekorder – válogatott elődök nyomában

A 2023-tól az MTK-ban – előtte a Vasasban – nevelkedő, nyártól a német Hamburger SV korosztályos csapatához szerződő, 16 éves Vasiljevic Andrej a múlt szombaton mutatkozott be az NB I-ben. A 88. percben lépett pályára Molnár Ádin cseréjeként a Nyíregyháza elleni meccsen (1–1). Ezzel ebben az idényben ő a legfiatalabb pályára lépő (a paksi Galambos Jánost előzte meg), ráadásul az első olyan játékos az NB I történetében, aki már a 2010-es években született. A korábban a Honvéddal és a Videotonnal bajnokságot, az Újpesttel Magyar Kupát nyerő szerb Dusan Vasziljevics fia 2010. március 25-én látta meg a napvilágot Podgoricában.

Az persze nagy kérdés, hogy a magyar U17-es válogatott támadó később hány NB I-es meccsig juthat, ebben az idényben ugyanis még egyre van lehetősége (az MTK az utolsó fordulóban a Puskás Akadémia vendége lesz), mielőtt a nyáron Hamburgba költözik – a német klub a hírek szerint 2.5 millió eurót is fizethet érte bónuszokkal együtt. Azt viszont meg tudjuk vizsgálni, hogy az elmúlt évtizedek korrekordjai mire vitték.

Az idény legifjabb játékosai az NB I-ben (Forrás: Transfermarkt, a név és a klub után az NB I-es bemutatkozás időpontja, az adott mérkőzés és az adott játékos akkori életkora látható)

Egy évtizedet visszalépve a statisztikákban az első 2000-es születésű játékos, vagyis az első olyan, akinek kettessel kezdődött a születési dátuma Kiss Tamás volt. A szélső 2016. december 11-én 16 évesen és 16 naposan játszotta első NB I-es meccsét a Haladásban a Videoton ellen (1–1), és ő volt az első 2000-es években született gólszerző is az NB I-ben. Kiss az első gólját a 2017–2018-as idényben szerezte a Honvéd elleni, 2–1-re elveszített meccsen, 2017. október 14-én. Abban az idényben egyébként betalált a DVSC és a Mezőkövesd ellen is, illetve akkor szerezte pályafutása egyik legemlékezetesebb találatát is: 2017 novemberében az ő góljával verte meg a Haladás 2–1-re az új szombathelyi stadion első bajnoki meccsén a Ferencvárost.

Kiss jelenleg 25 évesen a ciprusi Anorthoszisz labdarúgója, a szigetországi első osztályban 20 meccsen egy gólt ért el. Az NB I-ben 148 meccsen szerepelt, tíz gólt szerzett, a Haladás (16 meccs/4 gól) mellett a Puskás Akadémiában (90/6), a DVTK-ban (16/0) és az Újpestben (26/0) futballozott, de játszott a holland élvonalban (SC Cambuur, 11/1) és a lengyel másodosztályban (Wisla Kraków, 37/4) is. A magyar válogatottban 2021-ben bemutatkozó, két válogatott meccsen szereplő Kiss ráadásul az elmúlt tíz év legfiatalabb pályára lépője is az NB I-ben. Ugyanis csak 16 nappal múlt el 16 éves, amikor először játszott az élvonalban, míg az ebben a sorban második Vasiljevic már öt héttel.

A Kisst megelőző évtizedes korrekorder a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályban, a Koppánymonostori SE-ben 36 évesen is aktív Dombai Viktor volt. Az 1990. január 28-án született szélső 2006. szeptember 9-én a Tatabányában (Kaposvár 4–2) mutatkozott be az élvonalban mint az első, 1990-es években született játékos. Abban az idényben még három meccsen szerepelt az NB I-ben, a következőben pedig ugyancsak a Tatabánya játékosaként további három alkalommal, így összesen hétszer. A következő években viszont az NB II-nél magasabb szinten már nem játszott (a Tatabánya után az Újpest II-ben játszott). A Dombai családból Viktor bátyja, András és édesapja, idősebb Dombai András is NB I-es játékos volt, mind a ketten kapusként szerepeltek.

Dombai Viktort követően másfél hónappal a második 1990-es születésű NB I-es játékos Simon András volt, aki 2006 októberében a Fehérvár ellen debütált az MTK-ban, nem sokkal az előtt, hogy a Liverpoolba szerződött volna. A későbbi U20-as vb-bronzérmes játékos története azért is érdekes, mert Vasiljevichez hasonlóan nem sokkal a bemutatkozása után külföldre igazolt, és mind a ketten csatárok. Simon András jelenleg az NB II-es Csákvár labdarúgója, a 2006-os bemutatkozását követően a második NB I-es mérkőzését már a liverpooli hazatérése után, 2011-ben játszotta, összesen pedig 120 mérkőzésen 14 gólt szerzett az élvonalban. (Érdekesség, hogy a 2006–2007-es idényben Simon csapattársa volt már az MTK-ban az az 1989-es születésű Németh Krisztián, aki éppen a Nyíregyháza ellen játszott utoljára az Új Hidegkuti Nándor Stadion, mivel az idény végén befejezi a pályafutását.)

Az első 1980-as születésű játékos az NB I-ben Horváth András volt, aki a teljes összeállításunk legfiatalabb tagjaként, egy nappal a 16. születésnapja előtt, tehát még 15 éves korában, 1995. augusztus 5-én játszotta az első élvonalbeli mérkőzését, Kiss Tamáshoz hasonlóan a Haladásban – a Vác ellen 5–2-re elveszített meccsen. A középpályásként és védőként is bevethető futballista – a Haladás, a ZTE és az FC Sopron játékosaként – 268-szor játszott az NB I-ben, 27 gólt szerzett, utóbbi klubbal 2015-ben Magyar Kupát nyert; később futballozott az olasz harmadosztályú Gallipoliban is. 2006-ban Ausztria (2–1-es győzelem idegenben) és Norvégia (4–1-es hazai vereség) ellen pályára lépett a válogatottban is, az osztrákok ellen gólt szerzett.

A meglévő adatbázisok segítségével még egy évtizedet tudunk visszamenni az időben (a megelőző idények adatai már hiányosak): az első 1970-es években született játékos Braun Károly volt az NB I-ben, aki 1987 októberében mutatkozott be a Pécsi MSC-ben a Debrecen (1–1) ellen 17 éves korában. 1990-ben Magyar Kupát nyert a PMSC-vel, 1995-ben játszott az Újpestben is, összesen 142 NB I-es meccsen lépett pályára, három gólt szerzett.