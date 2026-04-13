Menesztették Baráth Péterék edzőjét

2026.04.13. 07:23
Tomás Janotka távozott a Sigmától
A cseh labdarúgó-bajnokságban szereplő Sigma Olomouc a hivatalos honlapján jelentette be, hogy menesztette Tomás Janotka vezetőedzőt.

Tomás Janotka 2024-ben vette át a Sigma Olomouc irányítását, és első idényében a hatodik helyig, valamint kupagyőzelemig vezette a csapatot.

A Sigma a mostani idényben a Konferencialigában nyolcaddöntős volt, de a legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett. A csapat a 7. helyen áll, az első hat helyezett jut automatikusan a felsőházba.

„Szeretnénk megadni a csapatnak a kellő lendületet az alapszakasz végén, a felsőházba jutásért vívott utolsó mérkőzések előtt” – nyilatkozta Ondrej Navrátil, az igazgatótanács elnöke.

Ideiglenesen Pavel Hapal sportigazgató irányítja a Baráth Pétert is foglalkoztató csapatot.

 

