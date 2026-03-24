Visszavonul a görög válogatottól Varga Barnabás csapattársa, ellenünk sem játszik

A Paraguay és Magyarország ellen készülő görög válogatott rutinos középpályása, Petrosz Mantalosz tudatta Ivan Jovanovics szövetségi kapitánnyal, hogy többé nem kíván pályára lépni a nemzeti együttesben – számolt be róla a görög Gazzetta. A szerb mester meghallgatta a futballistát, és elfogadta annak döntését, így a 34 éves Mantalosz – aki az AEK Athénban Varga Barnabás csapattársa – a mieink ellen sem lép pályára március 31-én a Puskás Arénában.

„Beszéltünk vele, és én is egyeztettem vele – kommentálta korábbi játékosa döntését a görögök szövetségi kapitánya. – Nagyon őszinte volt, és én is teljesen megértettem az érvelését. Nagyon hasznos volt a válogatott számára a pályán és az öltözőben is. Szeretnék neki köszönetet mondani nemcsak az együtt töltött időszakért, hanem az előtte lévő években történt szerepléséért is a válogatottban, mivel rengetegszer lépett pályára. Hiányozni fog, minden jót kívánok neki a jövőben. Kiváló srác, egy igazi profi; azt kívánom neki, hogy még sok évig futballozzon.”

Mantalosz 71 válogatott mérkőzésén hétszer volt eredményes. Először még 2014-ben, a görögök akkori szövetségi kapitánya, Claudio Ranieri hívta be a nemzeti csapatba, az utolsó meccsét pedig tavaly november 18-án játszotta Fehéroroszország ellen (0–0) a világbajnoki selejtezősorozatban, ahol egyébként a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

A görög válogatott március utolsó napjaiban két felkészülési mérkőzést vív: pénteken Paraguayt látják vendégül Pireuszban, négy nappal később pedig Magyarország lesz az ellenfelük a Puskás Arénában. Jovanovics szövetségi kapitány a két találkozóról is szót ejtett: „Gyakorlatilag négy hónapja nem volt semmilyen kötelezettségünk. Most két felkészülési meccs vár ránk, két különböző csapat ellen, de mindkettő magas szintet képviselő ellenfél. Nagyon jó erőpróba lesz a versenyképességünk szempontjából, mert sok idő telt el a legutóbbi összecsapás óta.”

A Magyarország–Görögország mérkőzés március 31-én 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

A GÖRÖG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Krisztosz Mandasz (Bournemouth), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cifcisz (PAOK)

Mezőnyjátékosok: Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United), Pantelisz Hacidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Georgiosz Vajanidisz (Sporting CP), Dimitrisz Janulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Konturisz (Panathinaikosz), Krisztosz Zafeirisz (PAOK), Nektariosz Triantisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Krisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztantinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Georgiosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztanteliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vangelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreasz Tetteh (Panathinaikosz)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország