Újratervezés 2.0 – Thury Gábor jegyzete

Minden rosszban van valami jó: noha a magyar labdarúgó-válogatott nem jutott ki a nyári világbajnokságra, legalább elkezdi a felkészülést a Nemzetek Ligája-sorozatra. Marco Rossi megígérte, a pénteki, Finnország és a keddi, Kazahsztán elleni mérkőzésen valamennyi kerettag játéklehetőséget kap. Akár jelzésértékűnek is vehetjük, hogy a szövetségi kapitány éppen a finnek elleni találkozón ült először válogatottunk kispadján: 2018. szeptember 8-án legjobbjaink Tamperében 1–0-s vereséget szenvedtek NL-mérkőzésen, Rossi még arra is emlékszik, Teemu Pukki hogyan szerezte a gólt… A mieink novemberben 2–0-s győzelemmel vágtak vissza, ennek is köszönhetően végeztek a C-liga második csoportjának második helyén, aminek következtében a Nemzetek Ligája következő kiírásában a B-ligában folytatták. Rossi bemutatkozó mérkőzésének együtteséből csupán Sallai Roland maradt meg, azóta a szakvezető bebizonyította, egyik erénye a csapatépítés, amelynek (is) köszönhetően két Európa-bajnokságra is kivezette Magyarországot.

A következő két meccs is a csapatépítés jegyében telhet.

Korábban felvetődött, Rossi olyan felállásban is kipróbálná az együttest, amelyben nem lépne pályára a legjobb magyar futballista, Szoboszlai Dominik. Helyette – noha nem ugyanaz a szerepköre – Tóth Alex venné át a vezér szerepét. Ugyanakkor ki lehetne próbálni a bajnok ETO középső védőjét, Csinger Márkot, aki egyértelműen a jövőt jelenti. Klubtársa, Tóth Rajmund pedig bemutatkozhat a legjobbak között. Akárcsak Kovács Bendegúz: a holland AZ futballistája klasszikus csatárerényeket csillogtat, nem lenne meglepetés, ha a szövetségi kapitány valamelyik találkozón figyelembe venné az összjátékot is jól érző támadót. A debreceni Szűcs Tamás rutint szerezhet, a középpályán a felállás attól is függhet, hogy a szakvezető a három- vagy a négyvédős rendszert részesíti-e előnyben. Nem mellesleg két olyan találkozó következik, amelyet valószínűleg labdabirtoklásban a mieink uralnak, kérdés, hogy megy a felállt védelem elleni játék.

Ha azt vesszük, hogy Marco Rossi a finnek ellen ült először a válogatott kispadján, majd felszálló pályára állította az együttest, a mostani mérkőzés második nekirugaszkodásnak is tekinthető.