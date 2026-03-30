Állítsa össze a válogatott görögök elleni kezdőcsapatát!
Mint ismert a magyar válogatott szombaton megnyerte idei első mérkőzését, amikor Schön Szabolcs góljával legyőzte 1–0-ra Szlovéniát. Alig három nap múlva itt az idei második meccse Marco Rossi csapatának, kedd este Görögországot fogadja a nemzeti tizenegy a Puskás Arénában.
A válogatott keretét szombat óta két újabb játékos hagyta el: sérülés miatt nem játszhat Balogh Botond és Szalai Attila sem.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)