Állítsa össze a válogatott görögök elleni kezdőcsapatát!

Mint ismert a magyar válogatott szombaton megnyerte idei első mérkőzését, amikor Schön Szabolcs góljával legyőzte 1–0-ra Szlovéniát. Alig három nap múlva itt az idei második meccse Marco Rossi csapatának, kedd este Görögországot fogadja a nemzeti tizenegy a Puskás Arénában.

A válogatott keretét szombat óta két újabb játékos hagyta el: sérülés miatt nem játszhat Balogh Botond és Szalai Attila sem.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Március 31., kedd

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!