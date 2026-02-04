Három NB II-es mérkőzés kezdési időpontja megváltozott

Ennek értelmében a 17. fordulóban kisorsolt Videoton FC Fehérvár–FC Ajka, illetve a BVSC Zugló–Aqvital FC Csákvár mérkőzést február 8., vasárnap helyett egy nappal korábban, február 7-én, szombaton rendezik meg, 15.00, illetve 14.00 órától.

A módosítás oka, hogy az Ajka, a Videoton és a Csákvár is érintett a Magyar Kupa 5. fordulójában, amelynek párharcait jövő hét közepén játsszák le.

Ezek mellett egy másik Videoton-meccs kezdési időpontja is megváltozott, a 19. játéknapon a Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE találkozót február 22., vasárnap helyett február 23-án, hétfőn játsszák le, méghozzá 17.45-től. A mérkőzést az M4 Sport fogja közvetíteni.