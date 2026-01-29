Nemzeti Sportrádió

NB I: kétmeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza középpályása

2026.01.29. 12:35
Katona Bálint (jobbra) kétmeccses eltiltást kapott (Fotó: Czinege Melinda)
Nyíregyháza Spartacus FC Katona Bálint fegyelmi határozatok MLSZ eltiltás
Katona Bálint, a Nyíregyháza játékosa két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától – adta hírül honlapján a szövetség.

Két bajnoki mérkőzéstől tiltotta el Katona Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus FC támadó középpályását a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A 23 éves játékost a 19. fordulóban az Újpest elleni bajnokin állították ki, és sérülésveszélyes belépőjéért büntette meg a testület. Ugyancsak eltiltást kapott a Zalaegerszeg ellen kiállított Juhász István Bence, a Kazincbarcika kapusa a bizottság határozata alapján egy bajnokin nem léphet pályára.

A 23 éves Katona mellett a fegyelmi bizottság klubját is büntette: a nyíregyháziak ellen rasszizmus és diszkriminatív magatartás miatt indított eljárást. A szabolcsiak február elsején 19.45-től ZTE vendégei lesznek a 20. fordulóban.
NB I
20. FORDULÓ
 JANUÁR 31., SZOMBAT 
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! 
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
 FEBRUÁR 1., VASÁRNAP 
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! 
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! 
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr19115339–18+21 38 
2. Paksi FC19106341–27+14 36 
3. Ferencvárosi TC19104536–21+15 34 
4. Debreceni VSC19104529–23+6 34 
5. Puskás Akadémia1984725–2528 
6. Kisvárda1983824–32–8 27 
7. Zalaegerszegi TE1976630–26+4 27 
8. MTK Budapest1973936–39–3 24 
9. Újpest FC1965828–33–5 23 
10. Diósgyőri VTK1946926–33–7 18 
11. Nyíregyháza Spartacus19361020–35–15 15 
12. Kazincbarcika19321417–39–22 11 

 

