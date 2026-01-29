NB I: kétmeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza középpályása

Két bajnoki mérkőzéstől tiltotta el Katona Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus FC támadó középpályását a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A 23 éves játékost a 19. fordulóban az Újpest elleni bajnokin állították ki, és sérülésveszélyes belépőjéért büntette meg a testület. Ugyancsak eltiltást kapott a Zalaegerszeg ellen kiállított Juhász István Bence, a Kazincbarcika kapusa a bizottság határozata alapján egy bajnokin nem léphet pályára.
A 23 éves Katona mellett a fegyelmi bizottság klubját is büntette: a nyíregyháziak ellen rasszizmus és diszkriminatív magatartás miatt indított eljárást. A szabolcsiak február elsején 19.45-től ZTE vendégei lesznek a 20. fordulóban.
NB I
20. FORDULÓ
JANUÁR 31., SZOMBAT
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
FEBRUÁR 1., VASÁRNAP
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|19
|11
|5
|3
|39–18
|+21
|38
|2. Paksi FC
|19
|10
|6
|3
|41–27
|+14
|36
|3. Ferencvárosi TC
|19
|10
|4
|5
|36–21
|+15
|34
|4. Debreceni VSC
|19
|10
|4
|5
|29–23
|+6
|34
|5. Puskás Akadémia
|19
|8
|4
|7
|25–25
|0
|28
|6. Kisvárda
|19
|8
|3
|8
|24–32
|–8
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|19
|7
|6
|6
|30–26
|+4
|27
|8. MTK Budapest
|19
|7
|3
|9
|36–39
|–3
|24
|9. Újpest FC
|19
|6
|5
|8
|28–33
|–5
|23
|10. Diósgyőri VTK
|19
|4
|6
|9
|26–33
|–7
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|19
|3
|6
|10
|20–35
|–15
|15
|12. Kazincbarcika
|19
|3
|2
|14
|17–39
|–22
|11