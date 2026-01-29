NB I: kétmeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza középpályása

Két bajnoki mérkőzéstől tiltotta el Katona Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus FC támadó középpályását a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága. A 23 éves játékost a 19. fordulóban az Újpest elleni bajnokin állították ki, és sérülésveszélyes belépőjéért büntette meg a testület. Ugyancsak eltiltást kapott a Zalaegerszeg ellen kiállított Juhász István Bence, a Kazincbarcika kapusa a bizottság határozata alapján egy bajnokin nem léphet pályára.

A 23 éves Katona mellett a fegyelmi bizottság klubját is büntette: a nyíregyháziak ellen rasszizmus és diszkriminatív magatartás miatt indított eljárást. A szabolcsiak február elsején 19.45-től ZTE vendégei lesznek a 20. fordulóban.

NB I

20. FORDULÓ

JANUÁR 31., SZOMBAT

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!