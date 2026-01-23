MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján
Mint arról korábban már írtunk, az MLSZ január 13-án büntette meg a Debrecent, a Kisvárda elleni mérkőzésen történt szurkolói rasszista megnyilvánulások miatt. A szövetség azonban ma (pénteken) hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, így a DVSC-t nem fenyegeti szektorbezárás a Diósgyőr elleni vasárnapi bajnokin.
„Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2026. január 22-én lép hatályba. Az MLSZ elnöksége a 2025/26-os bajnoki idényben a nagypályás férfi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnokságokban, továbbá a férfi labdarúgó Magyar Kupában résztvevő sportszervezetekkel szemben 2026. január 22. napja előtt jogerősen kiszabott valamennyi felfüggesztett és/vagy már ténylegesen végrehajtandó szektorbezárásra vonatkozó fegyelmi döntést hatályon kívül helyezte. Az érintett fegyelmi határozatokban a felfüggesztett és/vagy végrehajtandó szektorbezárásokon kívüli minden egyéb fegyelmi büntetés hatályban marad” – olvasható az MLSZ dokumentumában.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11