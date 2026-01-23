MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján

Mint arról korábban már írtunk, az MLSZ január 13-án büntette meg a Debrecent, a Kisvárda elleni mérkőzésen történt szurkolói rasszista megnyilvánulások miatt. A szövetség azonban ma (pénteken) hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, így a DVSC-t nem fenyegeti szektorbezárás a Diósgyőr elleni vasárnapi bajnokin.

„Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2026. január 22-én lép hatályba. Az MLSZ elnöksége a 2025/26-os bajnoki idényben a nagypályás férfi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnokságokban, továbbá a férfi labdarúgó Magyar Kupában résztvevő sportszervezetekkel szemben 2026. január 22. napja előtt jogerősen kiszabott valamennyi felfüggesztett és/vagy már ténylegesen végrehajtandó szektorbezárásra vonatkozó fegyelmi döntést hatályon kívül helyezte. Az érintett fegyelmi határozatokban a felfüggesztett és/vagy végrehajtandó szektorbezárásokon kívüli minden egyéb fegyelmi büntetés hatályban marad” – olvasható az MLSZ dokumentumában.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)