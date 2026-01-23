Nemzeti Sportrádió

MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 15:46
null
Fotó: dvsc.hu
Címkék
NB I DVSC magyar foci MLSZ Debrecen
Hatályon kívül helyezte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a korábbi szektorbezárásokra vonatkozó határozatait, így a vasárnapi Debreceni VSC–Diósgyőri VTK mérkőzésen nem kell zárva lennie a B5-ös szektornak, akinek oda szól a bérlete vagy jegye, minden további nélkül elfoglalhatja a helyét – közölte pénteken hivatalos honlapján a DVSC.

Mint arról korábban már írtunk, az MLSZ január 13-án büntette meg a Debrecent, a Kisvárda elleni mérkőzésen történt szurkolói rasszista megnyilvánulások miatt. A szövetség azonban ma (pénteken) hatályon kívül helyezte korábbi határozatát, így a DVSC-t nem fenyegeti szektorbezárás a Diósgyőr elleni vasárnapi bajnokin.

„Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2026. január 22-én lép hatályba. Az MLSZ elnöksége a 2025/26-os bajnoki idényben a nagypályás férfi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnokságokban, továbbá a férfi labdarúgó Magyar Kupában résztvevő sportszervezetekkel szemben 2026. január 22. napja előtt jogerősen kiszabott valamennyi felfüggesztett és/vagy már ténylegesen végrehajtandó szektorbezárásra vonatkozó fegyelmi döntést hatályon kívül helyezte. Az érintett fegyelmi határozatokban a felfüggesztett és/vagy végrehajtandó szektorbezárásokon kívüli minden egyéb fegyelmi büntetés hatályban marad” – olvasható az MLSZ dokumentumában.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

NB I DVSC magyar foci MLSZ Debrecen
Legfrissebb hírek

Nagy Zsolt: A csapatunknak dobogón van a helye!

Labdarúgó NB I
4 órája

Schmidt Ádám: Elengedhetetlen a sport és az orvostudomány szoros szövetsége

Egyéb egyéni
5 órája

A DVTK megszerezte Colley-t a Puskás Akadémiától – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Új korszak kezdődhet Debrecenben, kulcsjátékos vált ki a Kisvárdából

Labdarúgó NB I
22 órája

Berecz Zsombor: Földöntúli bravúr lenne a bennmaradás, de…

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:32

Népsport: Párizs vad nomádja

Népsport
Tegnap, 13:05

A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:19

Nuno Campos: Sokan felfigyeltek arra, ami a ZTE-nél történik

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:44
Ezek is érdekelhetik