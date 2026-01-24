Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ megállapodott a szurkolókkal a közös folytatásról

2026.01.24. 12:13
Az MLSZ a jövőben együttműködik a szurkolókkal (Fotó: mlsz.hu)
válogatott szurkolók MLSZ
Ismét találkoztak a szurkolók képviselői a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kijelölt vezetőivel, folytatva a decemberi egyeztetéseket, méghozzá a szövetség alapításának 125. évfordulóján és helyszínén. A találkozók sikeresnek bizonyultak, hiszen a felek megállapodtak a kölcsönösen elfogadható feltételekről, lezárva a megbeszéléseknek ezt a szakaszát – adta hírül az mlsz.hu.

 

A szurkolók és az MLSZ közti találkozó résztvevői létrehoztak egy egyeztető fórumot, amelynek tagjai rendszeresen megvitatják a szurkolókkal kapcsolatos aktuális kérdéseket – derül ki az mlszh.hu beszámolójából.

A felek megállapodtak abban, hogy mostantól folyamatos egyeztetés jellemzi az MLSZ és a szurkolók kapcsolatát. A mostani összetételű egyeztető fórum évente legalább kétszer összeül, és megvitatja az előző időszak tapasztalatait, valamint a soron következő időszakra vonatkozó kéréseket, elképzeléseket. Az egyeztetéseken indokolt esetben részt vehetnek más klubok szurkolói csoportjainak képviselői, valamint lehetőség van klubvezetők meghívására is. Az összejövetelek közötti folyamatos kapcsolattartásra az MLSZ a szurkolókkal közösen állandó partnert jelöl ki az aktuálisan felmerülő egyedi problémák rendezésére.

A fórum résztvevői abban is megegyeztek, hogy a válogatott mérkőzéseken a rendezők a szurkolókkal közösen alakítják ki az ultraszektorra kizárólagosan érvényes viselkedési szabályokat, hogy mindkét fél szempontjai érvényesülhessenek. A korábban megszokott, kiemelkedő színvonalú szurkoláshoz a szövetség minden segítséget meg kíván adni a szervezett szurkolói csoportnak. Ehhez várhatóan pozitívan járul hozzá, hogy a szövetség a Carpathian Brigade mellett a klubok szurkolói csoportjainak ultráival is együtt kíván működni a válogatott mérkőzéseken, akikkel tovább erősödhet a szervezett szurkolás.

A szurkolók ezzel összhangban tudomásul vették, hogy a FIFA kötelezően előírta az MLSZ számára a rasszista magatartás esetén – ideértve a „cigányozást” – alkalmazandó fegyelmi eljárást. Az MLSZ beszámolója hangsúlyozza, a rasszizmus, és azon belül a „cigányozás” – amelyet a tárgyaló felek egyaránt elítélnek – a FIFA előírása szerint a legsúlyosabb fegyelmi vétségek közé tartozik. Az ilyen súlyos büntetéseknek elkerülése (szektorbezárás vagy zárt kapu elrendelése) a szurkolóknak, a szövetségnek és a kluboknak is érdeke. Ezért az ultrák kijelentették, törekszenek arra, hogy a jövőben a válogatott mérkőzéseken és a hazai bajnoki és kupameccseken is elkerüljék a rasszista rigmusokat, valamint az MLSZ szidalmazását.

A kölcsönös bizalom jegyében a szövetség döntést hozott arról, hogy a klubok tiszta lappal kezdhetik meg a tavaszi szezont, ezért eltörölte az érvényben lévő jogerős szektorbezárásos büntetéseket, és felülvizsgálja a fegyelmi szabályzatát, hogy a pénzbüntetések arányosan illeszkedjenek a szurkolók magatartásában remélt pozitív változásokhoz.

A fórum megvizsgálta a pirotechnikai elemek mérkőzéseken való alkalmazásának feltételeit. A sokszor leírt előnyök és hátrányok áttekintése után a fórum megállapította, hogy a szövetség a hazai jogszabályok és a nemzetközi előírások betartásán túl nem alkalmaz, és a jövőben sem fog alkalmazni szigorításokat. 

A fórum a tervek szerint legközelebb júniusban ül össze azzal, hogy értékelje a most elhatározott változtatások hatásait. Az addigi időszakban a fórum tagjai, az MTVA-val közösen, áttekintik a bajnoki mérkőzések menetrendjét, kezdési időpontjait. Emellett a vendégszurkolókat érintő felvetések is szóba kerülnek a feltételek javítása érdekében.
 

 

 

